Harga Yieldwatch Hari Ini

Harga live Yieldwatch (WATCH) hari ini adalah $ 0.01442193, dengan perubahan 1.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WATCH ke USD saat ini adalah $ 0.01442193 per WATCH.

Yieldwatch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,241, dengan suplai yang beredar 9.80M WATCH. Selama 24 jam terakhir, WATCH diperdagangkan antara $ 0.01421513 (low) dan $ 0.01475741 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0088812.

Dalam kinerja jangka pendek, WATCH bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan -13.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yieldwatch (WATCH)

Kapitalisasi Pasar $ 141.24K$ 141.24K $ 141.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 288.25K$ 288.25K $ 288.25K Suplai Peredaran 9.80M 9.80M 9.80M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Yieldwatch saat ini adalah $ 141.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WATCH adalah 9.80M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 288.25K.