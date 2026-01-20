Harga Yochi Hari Ini

Harga live Yochi (YOCHI) hari ini adalah $ 0.00002069, dengan perubahan 2.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YOCHI ke USD saat ini adalah $ 0.00002069 per YOCHI.

Yochi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,007,817, dengan suplai yang beredar 677.10B YOCHI. Selama 24 jam terakhir, YOCHI diperdagangkan antara $ 0.00002011 (low) dan $ 0.00002069 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002069, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001881.

Dalam kinerja jangka pendek, YOCHI bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yochi (YOCHI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M Suplai Peredaran 677.10B 677.10B 677.10B Total Suplai 677,100,875,876.1173 677,100,875,876.1173 677,100,875,876.1173

Kapitalisasi Pasar Yochi saat ini adalah $ 14.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YOCHI adalah 677.10B, dan total suplainya sebesar 677100875876.1173. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.01M.