Harga You Held Hari Ini

Harga live You Held (POV) hari ini adalah $ 0.00010043, dengan perubahan 23.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POV ke USD saat ini adalah $ 0.00010043 per POV.

You Held saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 100,341, dengan suplai yang beredar 999.15M POV. Selama 24 jam terakhir, POV diperdagangkan antara $ 0.00009857 (low) dan $ 0.00013508 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00293683, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009857.

Dalam kinerja jangka pendek, POV bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -34.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar You Held (POV)

Kapitalisasi Pasar $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K Suplai Peredaran 999.15M 999.15M 999.15M Total Suplai 999,146,743.770755 999,146,743.770755 999,146,743.770755

Kapitalisasi Pasar You Held saat ini adalah $ 100.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POV adalah 999.15M, dan total suplainya sebesar 999146743.770755. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 100.34K.