Harga live Youwho hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual YOU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YOU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YOU

Info Harga YOU

Penjelasan YOU

Whitepaper YOU

Situs Web Resmi YOU

Tokenomi YOU

Prakiraan Harga YOU

Harga Youwho (YOU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 YOU ke USD:

$0.00077997
$0.00077997$0.00077997
0.00%1D
Grafik Harga Live Youwho (YOU)
Informasi Harga Youwho (YOU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00326828
$ 0.00326828$ 0.00326828

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

Harga aktual Youwho (YOU) adalah --. Selama 24 jam terakhir, YOU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYOU adalah $ 0.00326828, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YOU telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -0.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Youwho (YOU)

$ 380.65K
$ 380.65K$ 380.65K

--
----

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

488.06M
488.06M 488.06M

7,256,433,707.978847
7,256,433,707.978847 7,256,433,707.978847

Kapitalisasi Pasar Youwho saat ini adalah $ 380.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YOU adalah 488.06M, dan total suplainya sebesar 7256433707.978847. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.66M.

Riwayat Harga Youwho (YOU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Youwho ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Youwho ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Youwho ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Youwho ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.01%
30 Days$ 0-0.07%
60 Hari$ 0-0.05%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another.

The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Youwho (YOU)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Youwho (USD)

Berapa nilai Youwho (YOU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Youwho (YOU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Youwho.

Cek prediksi harga Youwho sekarang!

YOU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Youwho (YOU)

Memahami tokenomi Youwho (YOU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YOU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Youwho (YOU)

Berapa nilai Youwho (YOU) hari ini?
Harga live YOU dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YOU ke USD saat ini?
Harga YOU ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Youwho?
Kapitalisasi pasar YOU adalah $ 380.65K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YOU?
Suplai beredar YOU adalah 488.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YOU?
YOU mencapai harga ATH sebesar 0.00326828 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YOU?
YOU mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan YOU?
Volume perdagangan 24 jam live YOU adalah -- USD.
Akankah harga YOU naik lebih tinggi tahun ini?
YOU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YOU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Youwho (YOU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

