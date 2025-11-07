Harga YoYo Hari Ini

Harga live YoYo (YOYO) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YOYO ke USD saat ini adalah -- per YOYO.

YoYo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 153,602, dengan suplai yang beredar 1.00B YOYO. Selama 24 jam terakhir, YOYO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00147657, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YOYO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YoYo (YOYO)

Kapitalisasi Pasar $ 153.60K$ 153.60K $ 153.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 153.60K$ 153.60K $ 153.60K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar YoYo saat ini adalah $ 153.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YOYO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 153.60K.