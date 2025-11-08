Harga YUPFUN Token Hari Ini

Harga live YUPFUN Token (YUPFUN) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YUPFUN ke USD saat ini adalah -- per YUPFUN.

YUPFUN Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,555, dengan suplai yang beredar 999.67M YUPFUN. Selama 24 jam terakhir, YUPFUN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YUPFUN bergerak +2.28% dalam satu jam terakhir dan -1.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YUPFUN Token (YUPFUN)

Kapitalisasi Pasar $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.56K$ 42.56K $ 42.56K Suplai Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Total Suplai 999,670,875.265968 999,670,875.265968 999,670,875.265968

Kapitalisasi Pasar YUPFUN Token saat ini adalah $ 42.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YUPFUN adalah 999.67M, dan total suplainya sebesar 999670875.265968. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.56K.