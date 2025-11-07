Harga Zack Morris Hari Ini

Harga live Zack Morris (ZACK) hari ini adalah $ 0.00011236, dengan perubahan 1.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZACK ke USD saat ini adalah $ 0.00011236 per ZACK.

Zack Morris saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,047, dengan suplai yang beredar 865.44M ZACK. Selama 24 jam terakhir, ZACK diperdagangkan antara $ 0.00010946 (low) dan $ 0.00011557 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.117303, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010713.

Dalam kinerja jangka pendek, ZACK bergerak +1.13% dalam satu jam terakhir dan -22.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zack Morris (ZACK)

Kapitalisasi Pasar $ 97.05K$ 97.05K $ 97.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 97.05K$ 97.05K $ 97.05K Suplai Peredaran 865.44M 865.44M 865.44M Total Suplai 865,441,617.953285 865,441,617.953285 865,441,617.953285

