Harga Zasset zUSD Hari Ini

Harga live Zasset zUSD (ZUSD) hari ini adalah $ 0.892772, dengan perubahan 0.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZUSD ke USD saat ini adalah $ 0.892772 per ZUSD.

Zasset zUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,243, dengan suplai yang beredar 83.16K ZUSD. Selama 24 jam terakhir, ZUSD diperdagangkan antara $ 0.886064 (low) dan $ 0.904454 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.36, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.178833.

Dalam kinerja jangka pendek, ZUSD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zasset zUSD (ZUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 74.24K$ 74.24K $ 74.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.24K$ 74.24K $ 74.24K Suplai Peredaran 83.16K 83.16K 83.16K Total Suplai 83,160.57159475893 83,160.57159475893 83,160.57159475893

