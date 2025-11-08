BursaDEX+
Harga live Zebi hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ZCO adalah 28,190 USD.

Harga Zebi (ZCO)

Harga Zebi Hari Ini

Harga live Zebi (ZCO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZCO ke USD saat ini adalah -- per ZCO.

Zebi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,190, dengan suplai yang beredar 500.00M ZCO. Selama 24 jam terakhir, ZCO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.225077, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZCO bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +66.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zebi (ZCO)

$ 28.19K
$ 28.19K$ 28.19K

--
----

$ 28.19K
$ 28.19K$ 28.19K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zebi saat ini adalah $ 28.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZCO adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.19K.

Riwayat Harga Zebi USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.225077
$ 0.225077$ 0.225077

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.04%

+66.54%

+66.54%

Riwayat Harga Zebi (ZCO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zebi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zebi ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zebi ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zebi ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.04%
30 Days$ 0+25.04%
60 Hari$ 0-17.60%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Zebi

Prediksi Harga Zebi (ZCO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZCO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Zebi (ZCO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Zebi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Zebi (ZCO)

Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data.

India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually.

Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices

Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.

