Harga Zebi Hari Ini

Harga live Zebi (ZCO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZCO ke USD saat ini adalah -- per ZCO.

Zebi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,190, dengan suplai yang beredar 500.00M ZCO. Selama 24 jam terakhir, ZCO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.225077, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZCO bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +66.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zebi (ZCO)

Kapitalisasi Pasar $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zebi saat ini adalah $ 28.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZCO adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.19K.