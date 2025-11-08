Harga Zenith by Virtuals Hari Ini

Harga live Zenith by Virtuals (ZENITH) hari ini adalah $ 0.00006505, dengan perubahan 10.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZENITH ke USD saat ini adalah $ 0.00006505 per ZENITH.

Zenith by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,052, dengan suplai yang beredar 1.00B ZENITH. Selama 24 jam terakhir, ZENITH diperdagangkan antara $ 0.0000582 (low) dan $ 0.00007494 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01020338, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001149.

Dalam kinerja jangka pendek, ZENITH bergerak -2.11% dalam satu jam terakhir dan -3.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zenith by Virtuals (ZENITH)

Kapitalisasi Pasar $ 65.05K$ 65.05K $ 65.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.05K$ 65.05K $ 65.05K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zenith by Virtuals saat ini adalah $ 65.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZENITH adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.05K.