Harga Zenlink Network Hari Ini

Harga live Zenlink Network (ZLK) hari ini adalah $ 0.00137644, dengan perubahan 5.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZLK ke USD saat ini adalah $ 0.00137644 per ZLK.

Zenlink Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,950, dengan suplai yang beredar 54.45M ZLK. Selama 24 jam terakhir, ZLK diperdagangkan antara $ 0.00128407 (low) dan $ 0.04665221 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZLK bergerak -96.31% dalam satu jam terakhir dan +0.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zenlink Network (ZLK)

Kapitalisasi Pasar $ 74.95K$ 74.95K $ 74.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.29K$ 98.29K $ 98.29K Suplai Peredaran 54.45M 54.45M 54.45M Total Suplai 71,409,945.0 71,409,945.0 71,409,945.0

