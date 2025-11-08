Harga ZerePy (ZEREPY)
Harga live ZerePy (ZEREPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEREPY ke USD saat ini adalah -- per ZEREPY.
ZerePy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,331, dengan suplai yang beredar 999.83M ZEREPY. Selama 24 jam terakhir, ZEREPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00317872, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, ZEREPY bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan -14.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar ZerePy saat ini adalah $ 25.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEREPY adalah 999.83M, dan total suplainya sebesar 999829995.719357. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.33K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga ZerePy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ZerePy ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ZerePy ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ZerePy ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+5.45%
|30 Days
|$ 0
|-36.66%
|60 Hari
|$ 0
|-31.28%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga ZerePy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
ZerePy is a cutting-edge framework designed to empower developers and the community in building, deploying, and managing intelligent agents. Rooted in the principles of decentralization, ZerePy bridges the gap between innovative artificial intelligence and blockchain technology. The framework's flexibility and forward-thinking design make it an essential tool for leveraging AI agents to interact seamlessly on-chain and off-chain.
At its core, ZerePy provides an intuitive and developer-friendly platform for creating agents that can perform diverse tasks while integrating with the blockchain ecosystem. By utilizing ZerePy, developers gain access to a wide range of tools and resources that simplify the agent-building process, from UI/UX enhancements to robust APIs. The framework supports efficient workflows, allowing users to design, test, and deploy agents with minimal friction.
One of the standout features of ZerePy is its ability to funnel value directly back to $ZEREBRO, the native token driving the ecosystem. This unique mechanism ensures that the growth and utility of the framework contribute directly to the broader ZerePy community. As more agents are developed and adopted, the ecosystem becomes increasingly robust, creating a cycle of innovation and reward for all participants.
ZerePy is designed with scalability and adaptability in mind. It supports the seamless integration of both in-house and external machine learning models, enabling agents to perform complex tasks with precision. This includes accessing real-time data, automating processes, and executing actions across various domains, whether on-chain (e.g., smart contracts and DeFi interactions) or off-chain (e.g., external API calls).
While ZerePy is still in its early stages, its development roadmap is ambitious. The community plays a vital role in shaping its capabilities, contributing ideas, feedback, and technical expertise. As the framework evolves, agents built with ZerePy will gain the ability to perform increasingly sophisticated actions, opening up new possibilities for decentralized applications, data-driven decision-making, and AI-powered automation.
With its innovative design, strong community focus, and commitment to decentralization, ZerePy is poised to become a foundational layer in the AI and blockchain space. Whether you’re a developer, enthusiast, or investor, ZerePy represents an exciting opportunity to be part of the future of intelligent agents and decentralized ecosystems.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.