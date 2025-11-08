Harga ZerePy Hari Ini

Harga live ZerePy (ZEREPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEREPY ke USD saat ini adalah -- per ZEREPY.

ZerePy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,331, dengan suplai yang beredar 999.83M ZEREPY. Selama 24 jam terakhir, ZEREPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00317872, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEREPY bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan -14.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZerePy (ZEREPY)

Kapitalisasi Pasar $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K Suplai Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Total Suplai 999,829,995.719357 999,829,995.719357 999,829,995.719357

