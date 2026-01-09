Harga ZKEncrypt AI Hari Ini

Harga live ZKEncrypt AI (ZKE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZKE ke USD saat ini adalah $ 0 per ZKE.

ZKEncrypt AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,558.38, dengan suplai yang beredar 999.80M ZKE. Selama 24 jam terakhir, ZKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00104355, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZKE bergerak +1.72% dalam satu jam terakhir dan +3.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZKEncrypt AI (ZKE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Suplai Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Total Suplai 999,800,557.694349 999,800,557.694349 999,800,557.694349

