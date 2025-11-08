Harga Zodor Hari Ini

Harga live Zodor (ZOD) hari ini adalah $ 0.00055531, dengan perubahan 3.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOD ke USD saat ini adalah $ 0.00055531 per ZOD.

Zodor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,531, dengan suplai yang beredar 100.00M ZOD. Selama 24 jam terakhir, ZOD diperdagangkan antara $ 0.00055372 (low) dan $ 0.00057701 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0014363, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00055372.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -38.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zodor (ZOD)

Kapitalisasi Pasar $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zodor saat ini adalah $ 55.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOD adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.53K.