Harga live ZooKeeper hari ini adalah 0.00045042 USD. Lacak informasi harga aktual ZOO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZOO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZOO

Info Harga ZOO

Penjelasan ZOO

Situs Web Resmi ZOO

Tokenomi ZOO

Prakiraan Harga ZOO

Harga ZooKeeper (ZOO)

Harga Live 1 ZOO ke USD:

$0.00045042
$0.00045042$0.00045042
-0.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live ZooKeeper (ZOO)
Informasi Harga ZooKeeper (ZOO) (USD)

$ 0.00044597
$ 0.00044597$ 0.00044597
$ 0.00045806
$ 0.00045806$ 0.00045806
Harga aktual ZooKeeper (ZOO) adalah $0.00045042. Selama 24 jam terakhir, ZOO diperdagangkan antara low $ 0.00044597 dan high $ 0.00045806, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZOO adalah $ 0.39793, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00043265.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZOO telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, -0.26% selama 24 jam, dan -5.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZooKeeper (ZOO)

$ 212.01K
$ 212.01K$ 212.01K

$ 218.80K
$ 218.80K$ 218.80K

470.68M
470.68M 470.68M

485,769,338.4215991
485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

Kapitalisasi Pasar ZooKeeper saat ini adalah $ 212.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOO adalah 470.68M, dan total suplainya sebesar 485769338.4215991. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 218.80K.

Riwayat Harga ZooKeeper (ZOO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ZooKeeper ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ZooKeeper ke USD adalah $ -0.0001432879.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ZooKeeper ke USD adalah $ -0.0001570978.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ZooKeeper ke USD adalah $ -0.0003795233625838893.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.26%
30 Days$ -0.0001432879-31.81%
60 Hari$ -0.0001570978-34.87%
90 Hari$ -0.0003795233625838893-45.72%

Apa yang dimaksud dengan ZooKeeper (ZOO)

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga ZooKeeper (USD)

Berapa nilai ZooKeeper (ZOO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZooKeeper (ZOO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZooKeeper.

Tokenomi ZooKeeper (ZOO)

Memahami tokenomi ZooKeeper (ZOO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZOO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ZooKeeper (ZOO)

Berapa nilai ZooKeeper (ZOO) hari ini?
Harga live ZOO dalam USD adalah 0.00045042 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZOO ke USD saat ini?
Harga ZOO ke USD saat ini adalah $ 0.00045042. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZooKeeper?
Kapitalisasi pasar ZOO adalah $ 212.01K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZOO?
Suplai beredar ZOO adalah 470.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZOO?
ZOO mencapai harga ATH sebesar 0.39793 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZOO?
ZOO mencapai harga ATL 0.00043265 USD.
Berapa volume perdagangan ZOO?
Volume perdagangan 24 jam live ZOO adalah -- USD.
Akankah harga ZOO naik lebih tinggi tahun ini?
ZOO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZOO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

