Harga Zorro Hari Ini

Harga live Zorro (ZORRO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZORRO ke USD saat ini adalah -- per ZORRO.

Zorro saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 99,354, dengan suplai yang beredar 10.00B ZORRO. Selama 24 jam terakhir, ZORRO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00257852, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZORRO bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan +20.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zorro (ZORRO)

Kapitalisasi Pasar $ 99.35K$ 99.35K $ 99.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.35K$ 99.35K $ 99.35K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zorro saat ini adalah $ 99.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZORRO adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.35K.