Harga Zyberswap Hari Ini

Harga live Zyberswap (ZYB) hari ini adalah $ 0.00104361, dengan perubahan 2.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZYB ke USD saat ini adalah $ 0.00104361 per ZYB.

Zyberswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,381.6, dengan suplai yang beredar 14.74M ZYB. Selama 24 jam terakhir, ZYB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00104275 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 23.1, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZYB bergerak +0.89% dalam satu jam terakhir dan -8.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zyberswap (ZYB)

Kapitalisasi Pasar $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Suplai Peredaran 14.74M 14.74M 14.74M Total Suplai 14,738,868.0 14,738,868.0 14,738,868.0

