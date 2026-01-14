AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için AbbVie fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, ABBVON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

AbbVie fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $219,84 $219,84 $219,84 +%0,55 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 AbbVie Fiyat Tahmini (USD) 2026 için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, AbbVie %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 219,84 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, AbbVie %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 230,8320 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ABBVON varlığının 2028 yılında $ 242,3736 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ABBVON varlığının 2029 yılında $ 254,4922 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, ABBVON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 267,2168 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında AbbVie fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 435,2681 seviyesine ulaşabilir. 2050 için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında AbbVie fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 709,0059 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 219,84 %0,00

2027 $ 230,8320 %5,00

2028 $ 242,3736 %10,25

2029 $ 254,4922 %15,76

2030 $ 267,2168 %21,55

2031 $ 280,5777 %27,63

2032 $ 294,6066 %34,01

2033 $ 309,3369 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 324,8038 %47,75

2035 $ 341,0439 %55,13

2036 $ 358,0961 %62,89

2037 $ 376,0010 %71,03

2038 $ 394,8010 %79,59

2039 $ 414,5411 %88,56

2040 $ 435,2681 %97,99

2050 $ 709,0059 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli AbbVie Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 14, 2026(Bugün) $ 219,84 %0,00

January 15, 2026(Yarın) $ 219,8701 %0,01

January 21, 2026(Bu Hafta) $ 220,0508 %0,10

February 13, 2026(30 Gün) $ 220,7434 %0,41 Bugün için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini January 14, 2026(Bugün) tarihinde ABBVON için öngörülen fiyat 219,84$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ABBVON için yapılan fiyat tahmini 219,8701$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ABBVON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 220,0508$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ABBVON için öngörülen fiyat 220,7434$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut AbbVie Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 219,84$ 219,84 $ 219,84 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,55 Piyasa Değeri $ 174,24$ 174,24 $ 174,24 Dolaşım Arzı 0,79 0,79 0,79 Hacim (24 sa) $ 782,03K$ 782,03K $ 782,03K Hacim (24 sa) -- En son ABBVON fiyatı $ 219,84. 24 saatlik değişim oranı +%0,55 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 782,03K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ABBVON arzı 0,79 olup, toplam piyasa değeri $ 174,24 şeklindedir.

AbbVie Fiyat Geçmişi AbbVie canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki AbbVie fiyatı 219,84 USD'dir. Dolaşımdaki AbbVie(ABBVON) arzı 0,00 ABBVON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 174,24$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,869999 $ 221,18 $ 216,35

7 Gün %0,22 $ 39,8300 $ 225,98 $ 180

30 Gün %0,22 $ 39,8300 $ 225,98 $ 180 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, AbbVie fiyat hareketi -0,869999$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, AbbVie en yüksek 225,98$ ve en düşük 180$ fiyatından işlem gördü ve %0,22 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ABBVON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, AbbVie, %0,22 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 39,8300$ oldu. Bu durum, ABBVON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

AbbVie (ABBVON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? AbbVie Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ABBVON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, AbbVie için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ABBVON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının AbbVie fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ABBVON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ABBVON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak AbbVie için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ABBVON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ABBVON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

