Bugünkü AbbVie Fiyatı

Bugünkü AbbVie (ABBVON) fiyatı $ 221.28 olup, son 24 saatte % 0.24 değişim gösterdi. Mevcut ABBVON / USD dönüşüm oranı ABBVON başına $ 221.28 şeklindedir.

AbbVie, şu anda piyasa değeri açısından $ 175.38 ile 3645. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0.79 ABBVON şeklindedir. Son 24 saat içinde ABBVON, $ 219.4 (en düşük) ile $ 222.47 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 228.46669807018003 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 219.25659656888016 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ABBVON, son bir saatte +0.01% ve son 7 günde +22.93% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 310.37K seviyesine ulaştı.

AbbVie (ABBVON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3645 Piyasa Değeri $ 175.38$ 175.38 $ 175.38 Hacim (24 Sa) $ 310.37K$ 310.37K $ 310.37K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 175.38$ 175.38 $ 175.38 Dolaşım Arzı 0.79 0.79 0.79 Toplam Arz 0.79257163 0.79257163 0.79257163 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki AbbVie piyasa değeri $ 175.38 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 310.37K. Dolaşımdaki ABBVON arzı 0.79 olup, toplam arzı 0.79257163. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 175.38.