AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmini (USD)
2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için AI AVatar fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, AIAV varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.
*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.
2026 - 2050 AI AVatar Fiyat Tahmini (USD)
Tahmininize göre, AI AVatar %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,055 işlem fiyatına ulaşabilir.2027 için AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)
Tahmininize göre, AI AVatar %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,05775 işlem fiyatına ulaşabilir.2028 için AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde)
Fiyat tahmin modeline göre, AIAV varlığının 2028 yılında $ 0,060637 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.2029 için AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde)
Fiyat tahmin modeline göre, AIAV varlığının 2029 yılında $ 0,063669 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.2030 için AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde)
Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, AIAV varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,066852 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir.2040 için AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)
2040 yılında AI AVatar fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,108896 seviyesine ulaşabilir.2050 için AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde)
2050 yılında AI AVatar fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,177380 seviyesine ulaşabilir.
- 2026$ 0,055%0,00
- 2027$ 0,05775%5,00
- 2028$ 0,060637%10,25
- 2029$ 0,063669%15,76
- 2030$ 0,066852%21,55
- 2031$ 0,070195%27,63
- 2032$ 0,073705%34,01
- 2033$ 0,077390%40,71
- 2034$ 0,081260%47,75
- 2035$ 0,085323%55,13
- 2036$ 0,089589%62,89
- 2037$ 0,094068%71,03
- 2038$ 0,098772%79,59
- 2039$ 0,103710%88,56
- 2040$ 0,108896%97,99
- 2050$ 0,177380%222,51
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli AI AVatar Fiyat Tahmini
- January 11, 2026(Bugün)$ 0,055%0,00
- January 12, 2026(Yarın)$ 0,055007%0,01
- January 18, 2026(Bu Hafta)$ 0,055052%0,10
- February 10, 2026(30 Gün)$ 0,055226%0,41
January 12, 2026(Yarın) için,
January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, AIAV için yıllık
30 gün sonrasında AIAV için öngörülen fiyat
Mevcut AI AVatar Fiyatı İstatistikleri
Nasıl AI AVatar (AIAV) Satın Alınır?
AI AVatar Fiyat Geçmişi
AI AVatar canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki AI AVatar fiyatı 0,055 USD'dir. Dolaşımdaki AI AVatar(AIAV) arzı
- 24 saat-%0,02$ -0,001199$ 0,0658$ 0,0547
- 7 Gün-%0,51$ -0,059199$ 0,19$ 0,053
- 30 Gün-%0,31$ -0,025$ 0,2$ 0,053
Son 24 saat içinde, AI AVatar fiyat hareketi
Son 7 gün içinde, AI AVatar en yüksek
Geçen ay, AI AVatar,
AI AVatar (AIAV) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
AI AVatar Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AIAV için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, AI AVatar için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AIAV fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının AI AVatar fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AIAV varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): AIAV için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak AI AVatar için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
AIAV Fiyat Tahmini Neden Önemli?
AIAV Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
