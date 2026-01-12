Bugünkü AI AVatar Fiyatı

Bugünkü AI AVatar (AIAV) fiyatı $ 0,0428 olup, son 24 saatte % 23,57 değişim gösterdi. Mevcut AIAV / USD dönüşüm oranı AIAV başına $ 0,0428 şeklindedir.

AI AVatar, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AIAV şeklindedir. Son 24 saat içinde AIAV, $ 0,038 (en düşük) ile $ 0,056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIAV, son bir saatte +%7,00 ve son 7 günde -%63,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,15K seviyesine ulaştı.

AI AVatar (AIAV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 5,15K$ 5,15K $ 5,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,31M$ 17,31M $ 17,31M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 404.404.404 404.404.404 404.404.404 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AI AVatar piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,15K. Dolaşımdaki AIAV arzı -- olup, toplam arzı 404404404. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,31M.