2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Applied Materials fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, AMATON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Applied Materials fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $327,11 $327,11 $327,11 +%1,16 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Applied Materials Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Applied Materials %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 327,11 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Applied Materials %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 343,4655 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AMATON varlığının 2028 yılında $ 360,6387 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AMATON varlığının 2029 yılında $ 378,6707 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, AMATON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 397,6042 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Applied Materials fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 647,6554 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Applied Materials fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.054,9624 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 327,11 %0,00

2027 $ 343,4655 %5,00

2028 $ 360,6387 %10,25

2029 $ 378,6707 %15,76

2030 $ 397,6042 %21,55

2031 $ 417,4844 %27,63

2032 $ 438,3586 %34,01

2033 $ 460,2766 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 483,2904 %47,75

2035 $ 507,4549 %55,13

2036 $ 532,8277 %62,89

2037 $ 559,4691 %71,03

2038 $ 587,4425 %79,59

2039 $ 616,8146 %88,56

2040 $ 647,6554 %97,99

2050 $ 1.054,9624 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Applied Materials Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 327,11 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 327,1548 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 327,4236 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 328,4542 %0,41 Bugün için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde AMATON için öngörülen fiyat 327,11$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak AMATON için yapılan fiyat tahmini 327,1548$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, AMATON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 327,4236$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında AMATON için öngörülen fiyat 328,4542$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Applied Materials Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 327,11$ 327,11 $ 327,11 Fiyat Değişimi (24 sa) +%1,16 Piyasa Değeri $ 58,11$ 58,11 $ 58,11 Dolaşım Arzı 0,18 0,18 0,18 Hacim (24 sa) $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Hacim (24 sa) -- En son AMATON fiyatı $ 327,11. 24 saatlik değişim oranı +%1,16 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,62M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki AMATON arzı 0,18 olup, toplam piyasa değeri $ 58,11 şeklindedir. Canlı AMATON Fiyatını Görüntüle

Nasıl Applied Materials (AMATON) Satın Alınır? AMATON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle AMATON satın alabilirsiniz. Applied Materials satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen AMATON Satın Almayı Öğrenin

Applied Materials Fiyat Geçmişi Applied Materials canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Applied Materials fiyatı 327,11 USD'dir. Dolaşımdaki Applied Materials(AMATON) arzı 0,00 AMATON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 58,11$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,03 $ 8,0600 $ 329,9 $ 318,8

7 Gün %0,36 $ 87,2200 $ 330,65 $ 240

30 Gün %0,36 $ 87,2200 $ 330,65 $ 240 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Applied Materials fiyat hareketi 8,0600$ oldu ve %0,03 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Applied Materials en yüksek 330,65$ ve en düşük 240$ fiyatından işlem gördü ve %0,36 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, AMATON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Applied Materials, %0,36 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 87,2200$ oldu. Bu durum, AMATON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Applied Materials fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam AMATON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Applied Materials (AMATON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Applied Materials Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AMATON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Applied Materials için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AMATON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Applied Materials fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AMATON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): AMATON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Applied Materials için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

AMATON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

AMATON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): AMATON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, AMATON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için AMATON fiyat tahmini nedir? Applied Materials (AMATON) fiyat tahmin aracına göre, AMATON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 AMATON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Applied Materials (AMATON) varlığının şu anki fiyatı $327,11 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, AMATON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında AMATON için tahmini fiyat hedefi nedir? Applied Materials (AMATON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar AMATON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında AMATON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Applied Materials (AMATON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında AMATON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Applied Materials (AMATON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için AMATON fiyat tahmini nedir? Applied Materials (AMATON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 AMATON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol