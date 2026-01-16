Bugünkü Applied Materials Fiyatı

Bugünkü Applied Materials (AMATON) fiyatı $ 323,62 olup, son 24 saatte % 34,82 değişim gösterdi. Mevcut AMATON / USD dönüşüm oranı AMATON başına $ 323,62 şeklindedir.

Applied Materials, şu anda piyasa değeri açısından $ 57,49 ile 3682. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,18 AMATON şeklindedir. Son 24 saat içinde AMATON, $ 240 (en düşük) ile $ 330,65 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 329,78289022159095 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 279,3716868882945 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMATON, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%34,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,28M seviyesine ulaştı.

Applied Materials (AMATON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3682 Piyasa Değeri $ 57,49$ 57,49 $ 57,49 Hacim (24 Sa) $ 2,28M$ 2,28M $ 2,28M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 225,20$ 225,20 $ 225,20 Dolaşım Arzı 0,18 0,18 0,18 Toplam Arz 0,69588359 0,69588359 0,69588359 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Applied Materials piyasa değeri $ 57,49 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,28M. Dolaşımdaki AMATON arzı 0,18 olup, toplam arzı 0.69588359. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 225,20.