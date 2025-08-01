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Cookie DAO Fiyatı(COOKIE)

Cookie DAO (COOKIE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,14142
$0,14142$0,14142
+%1,231D
USD

COOKIE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Cookie DAO (COOKIE), şu anda 0,14142 USD fiyatından işlem görmektedir ve 83,70M USD piyasa değerine sahiptir. COOKIE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cookie DAO Ana Piyasa Performansı:

$ 765,14K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,23
Cookie DAO 24 saatlik fiyat değişimi
591,89M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki COOKIE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COOKIE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

COOKIE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cookie DAO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0017183+%1,23
30 Gün$ -0,01991-%12,35
60 Gün$ -0,07739-%35,37
90 Gün$ -0,01761-%11,08
Bugünkü Cookie DAO Fiyatı Değişimi

Bugün, COOKIE, $ +0,0017183 (+%1,23) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Cookie DAO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,01991 (-%12,35) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Cookie DAO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, COOKIE değişimi $ -0,07739 (-%35,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Cookie DAO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01761 (-%11,08) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

COOKIE Fiyat Bilgisi

En güncel Cookie DAO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,13489
$ 0,13489$ 0,13489

$ 0,14288
$ 0,14288$ 0,14288

$ 0,82504
$ 0,82504$ 0,82504

+%1,46

+%1,23

-%22,13

COOKIE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 83,70M
$ 83,70M$ 83,70M

$ 765,14K
$ 765,14K$ 765,14K

591,89M
591,89M 591,89M

Cookie DAO (COOKIE) Nedir?

Cookie DAO, en büyük yapay zekâ ajansları endeksi ve yapay zekâ ile insanlar için bir veri katmanıdır. Kripto paranın ilk YZ Ajansları endeksi olan cookie.fun'ı yaratarak yatırımcılara ve trader'lara YZ ajansları piyasası hakkında üst düzey bir genel bakış sunmuştur. Bilinçli ve hedefli yatırımlara olanak tanıyan veriler sağlayarak yüzlerce yeni yapay zekâ ajansına körü körüne yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerçek zamanlı analizler, yatırımcıların yatırım yapmak veya gerçek zamanlı olarak piyasa ve hassasiyet değişimlerini tespit etmek için en umut verici ajansları lazerle seçmeleri için güçlü karar vermeyi daha kolay ve daha güvenli hâle getirir. 7 TB'lık canlı veri akışına dayanan Cookie DAO, yapay zekâ ajansları odaklı gerçeklik için birincil altyapıyı oluşturuyor. Cookie DAO, tüm YZ ajanslarının canlı verilerini toplayan ve endeksleyen, bunları insan ve YZ dostu formatlarda (endeks gösterge tabloları ve ajans API'leri) sunan piyasadaki ilk projedir. Cookie DAO, artan miktarda YZ ajansı verisini toplamaya ve endekslemeye devam edeceğini garanti eden $COOKIE token tarafından desteklenmektedir. Cookie.fun dizininin token kapılı bölümlerine erişim sağlayan bir fayda tokenidir ve Cookie DAO API'lerine bağlanan ajanslar için gereklidir.

Cookie DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Cookie DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- COOKIE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Cookie DAO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Cookie DAO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Cookie DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Cookie DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte COOKIE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Cookie DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Cookie DAO Fiyat Geçmişi

COOKIE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak COOKIE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Cookie DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Cookie DAO (COOKIE) Token Ekonomisi

Cookie DAO (COOKIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COOKIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Cookie DAO (COOKIE) Satın Alma

Nasıl Cookie DAO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Cookie DAO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

COOKIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COOKIE / VND
3.721,4673
1 COOKIE / AUD
A$0,2177868
1 COOKIE / GBP
0,106065
1 COOKIE / EUR
0,1216212
1 COOKIE / USD
$0,14142
1 COOKIE / MYR
RM0,5996208
1 COOKIE / TRY
5,7515514
1 COOKIE / JPY
¥20,78874
1 COOKIE / ARS
ARS$191,6255142
1 COOKIE / RUB
11,2174344
1 COOKIE / INR
12,338895
1 COOKIE / IDR
Rp2.318,3602848
1 COOKIE / KRW
196,1438832
1 COOKIE / PHP
8,1571056
1 COOKIE / EGP
￡E.6,8546274
1 COOKIE / BRL
R$0,7820526
1 COOKIE / CAD
C$0,1937454
1 COOKIE / BDT
17,0722224
1 COOKIE / NGN
213,947247
1 COOKIE / UAH
5,8364034
1 COOKIE / VES
Bs17,39466
1 COOKIE / CLP
$137,1774
1 COOKIE / PKR
Rs39,6244698
1 COOKIE / KZT
75,786978
1 COOKIE / THB
฿4,5989784
1 COOKIE / TWD
NT$4,2185586
1 COOKIE / AED
د.إ0,5190114
1 COOKIE / CHF
Fr0,113136
1 COOKIE / HKD
HK$1,1087328
1 COOKIE / MAD
.د.م1,2784368
1 COOKIE / MXN
$2,6685954
1 COOKIE / PLN
0,5218398
1 COOKIE / RON
лв0,6208338
1 COOKIE / SEK
kr1,3675314
1 COOKIE / BGN
лв0,2375856
1 COOKIE / HUF
Ft48,747474
1 COOKIE / CZK
3,0080034
1 COOKIE / KWD
د.ك0,04285026
1 COOKIE / ILS
0,4822422

Cookie DAO Kaynağı

Cookie DAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Cookie DAO Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0,14142 USD

Al-Sat

COOKIEUSDT
$0,14142
$0,14142$0,14142
+%4,84

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