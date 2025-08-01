Cookie DAO (COOKIE) Nedir?
Cookie DAO, en büyük yapay zekâ ajansları endeksi ve yapay zekâ ile insanlar için bir veri katmanıdır. Kripto paranın ilk YZ Ajansları endeksi olan cookie.fun'ı yaratarak yatırımcılara ve trader'lara YZ ajansları piyasası hakkında üst düzey bir genel bakış sunmuştur. Bilinçli ve hedefli yatırımlara olanak tanıyan veriler sağlayarak yüzlerce yeni yapay zekâ ajansına körü körüne yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerçek zamanlı analizler, yatırımcıların yatırım yapmak veya gerçek zamanlı olarak piyasa ve hassasiyet değişimlerini tespit etmek için en umut verici ajansları lazerle seçmeleri için güçlü karar vermeyi daha kolay ve daha güvenli hâle getirir.
7 TB'lık canlı veri akışına dayanan Cookie DAO, yapay zekâ ajansları odaklı gerçeklik için birincil altyapıyı oluşturuyor. Cookie DAO, tüm YZ ajanslarının canlı verilerini toplayan ve endeksleyen, bunları insan ve YZ dostu formatlarda (endeks gösterge tabloları ve ajans API'leri) sunan piyasadaki ilk projedir.
Cookie DAO, artan miktarda YZ ajansı verisini toplamaya ve endekslemeye devam edeceğini garanti eden $COOKIE token tarafından desteklenmektedir. Cookie.fun dizininin token kapılı bölümlerine erişim sağlayan bir fayda tokenidir ve Cookie DAO API'lerine bağlanan ajanslar için gereklidir.
Cookie DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Cookie DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Cookie DAO Fiyat Geleceği Tahmini
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Cookie DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte COOKIE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Cookie DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
Cookie DAO Fiyat Geçmişi
COOKIE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak COOKIE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Cookie DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Cookie DAO (COOKIE) Token Ekonomisi
Cookie DAO (COOKIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COOKIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
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COOKIE Varlığından Yerel Para Birimlerine
Cookie DAO Kaynağı
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İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Cookie DAO Hakkında Diğer Sorular
Canlı Cookie DAO (COOKIE) fiyatı, 0,14142 USD.
Cookie DAO varlığının mevcut piyasa değeri, $ 83,70M USD. Mevcut COOKIE arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,14142 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Dolaşımdaki mevcut Cookie DAO (COOKIE) arzı, 591,89M USD.
2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Cookie DAO (COOKIE) fiyatı, 0,82504 USD.
Cookie DAO (COOKIE) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 765,14K USD. MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.
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