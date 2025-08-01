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FORM Fiyatı(FORM)

FORM (FORM) Canlı Fiyat Grafiği

$3,8153
$3,8153$3,8153
+%3,591D
USD

FORM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

FORM (FORM), şu anda 3,8157 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,46B USD piyasa değerine sahiptir. FORM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FORM Ana Piyasa Performansı:

$ 92,06K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,59
FORM 24 saatlik fiyat değişimi
381,87M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FORM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FORM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FORM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FORM fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,132222+%3,59
30 Gün$ +0,9931+%35,18
60 Gün$ +1,063+%38,61
90 Gün$ +1,2561+%49,07
Bugünkü FORM Fiyatı Değişimi

Bugün, FORM, $ +0,132222 (+%3,59) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FORM 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,9931 (+%35,18) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FORM 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FORM değişimi $ +1,063 (+%38,61) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FORM 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1,2561 (+%49,07) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FORM Fiyat Bilgisi

En güncel FORM fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,669
$ 3,669$ 3,669

$ 3,8489
$ 3,8489$ 3,8489

$ 4,1107
$ 4,1107$ 4,1107

-%0,26

+%3,59

+%10,43

FORM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,46B
$ 1,46B$ 1,46B

$ 92,06K
$ 92,06K$ 92,06K

381,87M
381,87M 381,87M

FORM (FORM) Nedir?

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FORM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FORM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FORM hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FORM satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FORM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FORM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FORM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FORM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FORM Fiyat Geçmişi

FORM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FORM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FORM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FORM (FORM) Token Ekonomisi

FORM (FORM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FORM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FORM (FORM) Satın Alma

Nasıl FORM satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FORM Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FORM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FORM / VND
100.410,1455
1 FORM / AUD
A$5,876178
1 FORM / GBP
2,861775
1 FORM / EUR
3,281502
1 FORM / USD
$3,8157
1 FORM / MYR
RM16,178568
1 FORM / TRY
155,184519
1 FORM / JPY
¥560,9079
1 FORM / ARS
ARS$5.170,311657
1 FORM / RUB
304,225761
1 FORM / INR
333,034296
1 FORM / IDR
Rp62.552,449008
1 FORM / KRW
5.284,897128
1 FORM / PHP
219,860634
1 FORM / EGP
￡E.183,306228
1 FORM / BRL
R$21,100821
1 FORM / CAD
C$5,227509
1 FORM / BDT
460,631304
1 FORM / NGN
5.772,581745
1 FORM / UAH
157,473939
1 FORM / VES
Bs469,3311
1 FORM / CLP
$3.701,229
1 FORM / PKR
Rs1.069,120983
1 FORM / KZT
2.044,83363
1 FORM / THB
฿124,086564
1 FORM / TWD
NT$113,784174
1 FORM / AED
د.إ14,003619
1 FORM / CHF
Fr3,05256
1 FORM / HKD
HK$29,915088
1 FORM / MAD
.د.م34,493928
1 FORM / MXN
$72,002259
1 FORM / PLN
14,079933
1 FORM / RON
лв16,750923
1 FORM / SEK
kr36,897819
1 FORM / BGN
лв6,410376
1 FORM / HUF
Ft1.315,729674
1 FORM / CZK
81,159939
1 FORM / KWD
د.ك1,1561571
1 FORM / ILS
13,011537

FORM Kaynağı

FORM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi FORM Websitesi
Blok Gezgini

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