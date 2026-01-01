AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için AT&T fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, ATTON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

ATTON Al

AT&T fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $23,72 $23,72 $23,72 +%0,08 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 AT&T Fiyat Tahmini (USD) 2026 için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, AT&T %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 23,72 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, AT&T %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 24,906 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ATTON varlığının 2028 yılında $ 26,1513 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ATTON varlığının 2029 yılında $ 27,4588 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, ATTON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 28,8318 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında AT&T fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 46,9639 seviyesine ulaşabilir. 2050 için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında AT&T fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 76,4993 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 23,72 %0,00

2027 $ 24,906 %5,00

2028 $ 26,1513 %10,25

2029 $ 27,4588 %15,76

2030 $ 28,8318 %21,55

2031 $ 30,2733 %27,63

2032 $ 31,7870 %34,01

2033 $ 33,3764 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 35,0452 %47,75

2035 $ 36,7975 %55,13

2036 $ 38,6373 %62,89

2037 $ 40,5692 %71,03

2038 $ 42,5977 %79,59

2039 $ 44,7275 %88,56

2040 $ 46,9639 %97,99

2050 $ 76,4993 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli AT&T Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 23,72 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 23,7232 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 23,7427 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 23,8174 %0,41 Bugün için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde ATTON için öngörülen fiyat 23,72$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ATTON için yapılan fiyat tahmini 23,7232$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ATTON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 23,7427$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük AT&T (ATTON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ATTON için öngörülen fiyat 23,8174$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut AT&T Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 23,72$ 23,72 $ 23,72 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,08 Piyasa Değeri $ 0,60$ 0,60 $ 0,60 Dolaşım Arzı 0,03 0,03 0,03 Hacim (24 sa) $ 409,23K$ 409,23K $ 409,23K Hacim (24 sa) -- En son ATTON fiyatı $ 23,72. 24 saatlik değişim oranı +%0,08 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 409,23K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ATTON arzı 0,03 olup, toplam piyasa değeri $ 0,60 şeklindedir. Canlı ATTON Fiyatını Görüntüle

Nasıl AT&T (ATTON) Satın Alınır? ATTON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle ATTON satın alabilirsiniz. AT&T satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen ATTON Satın Almayı Öğrenin

AT&T Fiyat Geçmişi AT&T canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki AT&T fiyatı 23,72 USD'dir. Dolaşımdaki AT&T(ATTON) arzı 0,00 ATTON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,60$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,169999 $ 23,93 $ 23,6

7 Gün %0,58 $ 8,73 $ 23,98 $ 15

30 Gün %0,58 $ 8,73 $ 23,98 $ 15 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, AT&T fiyat hareketi -0,169999$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, AT&T en yüksek 23,98$ ve en düşük 15$ fiyatından işlem gördü ve %0,58 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ATTON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, AT&T, %0,58 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 8,73$ oldu. Bu durum, ATTON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam AT&T fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam ATTON Fiyat Geçmişini Görüntüle

AT&T (ATTON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? AT&T Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ATTON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, AT&T için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ATTON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının AT&T fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ATTON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ATTON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak AT&T için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ATTON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ATTON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): ATTON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, ATTON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için ATTON fiyat tahmini nedir? AT&T (ATTON) fiyat tahmin aracına göre, ATTON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 ATTON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 AT&T (ATTON) varlığının şu anki fiyatı $23,72 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, ATTON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında ATTON için tahmini fiyat hedefi nedir? AT&T (ATTON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar ATTON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında ATTON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, AT&T (ATTON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında ATTON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, AT&T (ATTON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için ATTON fiyat tahmini nedir? AT&T (ATTON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 ATTON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol