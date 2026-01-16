Bugünkü AT&T Fiyatı

Bugünkü AT&T (ATTON) fiyatı $ 23,88 olup, son 24 saatte % 59,33 değişim gösterdi. Mevcut ATTON / USD dönüşüm oranı ATTON başına $ 23,88 şeklindedir.

AT&T, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,60 ile 3711. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,03 ATTON şeklindedir. Son 24 saat içinde ATTON, $ 15 (en düşük) ile $ 23,98 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 24,23557260655497 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 23,403506896304446 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ATTON, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde +%59,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 356,19K seviyesine ulaştı.

AT&T (ATTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3711 Piyasa Değeri $ 0,60$ 0,60 $ 0,60 Hacim (24 Sa) $ 356,19K$ 356,19K $ 356,19K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,60$ 0,60 $ 0,60 Dolaşım Arzı 0,03 0,03 0,03 Toplam Arz 0,02524216 0,02524216 0,02524216 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki AT&T piyasa değeri $ 0,60 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 356,19K. Dolaşımdaki ATTON arzı 0,03 olup, toplam arzı 0.02524216. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,60.