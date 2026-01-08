Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Avici fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, AVICI varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

AVICI Al

Avici fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $2,536 $2,536 $2,536 -%1,89 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Avici Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Avici %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 2,536 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Avici %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 2,6628 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AVICI varlığının 2028 yılında $ 2,7959 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AVICI varlığının 2029 yılında $ 2,9357 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, AVICI varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 3,0825 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Avici fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 5,0211 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Avici fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 8,1788 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 2,536 %0,00

2027 $ 2,6628 %5,00

2028 $ 2,7959 %10,25

2029 $ 2,9357 %15,76

2030 $ 3,0825 %21,55

2031 $ 3,2366 %27,63

2032 $ 3,3984 %34,01

2033 $ 3,5684 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 3,7468 %47,75

2035 $ 3,9341 %55,13

2036 $ 4,1308 %62,89

2037 $ 4,3374 %71,03

2038 $ 4,5542 %79,59

2039 $ 4,7820 %88,56

2040 $ 5,0211 %97,99

2050 $ 8,1788 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Avici Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 2,536 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 2,5363 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 2,5384 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 2,5464 %0,41 Bugün için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde AVICI için öngörülen fiyat 2,536$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak AVICI için yapılan fiyat tahmini 2,5363$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, AVICI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 2,5384$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Avici (AVICI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında AVICI için öngörülen fiyat 2,5464$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Avici Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 2,536$ 2,536 $ 2,536 Fiyat Değişimi (24 sa) -%1,89 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 88,72K$ 88,72K $ 88,72K Hacim (24 sa) -- En son AVICI fiyatı $ 2,536. 24 saatlik değişim oranı -%1,89 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 88,72K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki AVICI arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı AVICI Fiyatını Görüntüle

Nasıl Avici (AVICI) Satın Alınır? AVICI satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle AVICI satın alabilirsiniz. Avici satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen AVICI Satın Almayı Öğrenin

Avici Fiyat Geçmişi Avici canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Avici fiyatı 2,536 USD'dir. Dolaşımdaki Avici(AVICI) arzı 0,00 AVICI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,13 $ -0,379 $ 2,928 $ 2,4

7 Gün %0,05 $ 0,131000 $ 3,199 $ 2,22

30 Gün -%0,39 $ -1,6620 $ 4,399 $ 2,111 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Avici fiyat hareketi -0,379$ oldu ve -%0,13 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Avici en yüksek 3,199$ ve en düşük 2,22$ fiyatından işlem gördü ve %0,05 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, AVICI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Avici, -%0,39 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -1,6620$ oldu. Bu durum, AVICI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Avici fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam AVICI Fiyat Geçmişini Görüntüle

Avici (AVICI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Avici Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AVICI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Avici için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AVICI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Avici fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AVICI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): AVICI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Avici için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

AVICI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

AVICI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): AVICI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, AVICI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için AVICI fiyat tahmini nedir? Avici (AVICI) fiyat tahmin aracına göre, AVICI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 AVICI 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Avici (AVICI) varlığının şu anki fiyatı $2,536 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, AVICI varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında AVICI için tahmini fiyat hedefi nedir? Avici (AVICI) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar AVICI başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında AVICI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Avici (AVICI) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında AVICI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Avici (AVICI) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için AVICI fiyat tahmini nedir? Avici (AVICI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 AVICI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol