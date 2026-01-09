Bugünkü Avici Fiyatı

Bugünkü Avici (AVICI) fiyatı $ 2.766 olup, son 24 saatte % 1.57 değişim gösterdi. Mevcut AVICI / USD dönüşüm oranı AVICI başına $ 2.766 şeklindedir.

Avici, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AVICI şeklindedir. Son 24 saat içinde AVICI, $ 2.431 (en düşük) ile $ 2.943 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AVICI, son bir saatte +1.39% ve son 7 günde +12.39% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 119.02K seviyesine ulaştı.

Avici (AVICI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 119.02K$ 119.02K $ 119.02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Avici piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 119.02K. Dolaşımdaki AVICI arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.