Bugünkü canlı Avici fiyatı 2.766 USD. AVICI piyasa değeri ise -- USD. AVICI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

AVICI Hakkında Daha Fazla Bilgi

AVICI Fiyat Bilgileri

AVICI Nedir

AVICI Token Ekonomisi

AVICI Fiyat Tahmini

AVICI Fiyat Geçmişi

AVICI Satın Alma Kılavuzu

Avici Fiyatı(AVICI)

1 AVICI / USD Canlı Fiyatı:

$2.766
+1.57%1D
USD
Avici (AVICI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-09 11:35:35 (UTC+8)

Bugünkü Avici Fiyatı

Bugünkü Avici (AVICI) fiyatı $ 2.766 olup, son 24 saatte % 1.57 değişim gösterdi. Mevcut AVICI / USD dönüşüm oranı AVICI başına $ 2.766 şeklindedir.

Avici, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AVICI şeklindedir. Son 24 saat içinde AVICI, $ 2.431 (en düşük) ile $ 2.943 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AVICI, son bir saatte +1.39% ve son 7 günde +12.39% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 119.02K seviyesine ulaştı.

Avici (AVICI) Piyasa Bilgileri

$ 119.02K
$ 0.00
SOL

Şu anki Avici piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 119.02K. Dolaşımdaki AVICI arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Avici Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 2.431
24 sa Düşük
$ 2.943
24 sa Yüksek

+1.39%

+1.57%

+12.39%

+12.39%

Avici (AVICI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Avici fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.04275+1.57%
30 Gün$ -0.586-17.49%
60 Gün$ -0.029-1.04%
90 Gün$ +1.766+176.60%
Bugünkü Avici Fiyatı Değişimi

Bugün, AVICI, $ +0.04275 (+1.57%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Avici 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.586 (-17.49%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Avici 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AVICI değişimi $ -0.029 (-1.04%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Avici 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1.766 (+176.60%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Avici (AVICI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Avici Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Avici için Fiyat Tahmini

2030 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AVICI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme 0.00% oranındadır.
2040 için Avici (AVICI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Avici fiyatı, potansiyel olarak 0.00% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Avici varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Avici Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, AVICI varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Avici Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Avici ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de AVICI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Avici satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Avici (AVICI) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Avici anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Avici (AVICI) Satın Alma Kılavuzu

Avici ile Neler Yapabilirsiniz

Avici sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Avici (AVICI) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Avici (AVICI) Nedir?

On Solana, AVICI functions as a project token. Its role—such as access, staking rewards, governance, or in-app credits—depends on the project and its contract design.

Avici Kaynağı

Avici hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Avici Hakkında Diğer Sorular

Avici (AVICI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入
01-07 07:35:32Sektör Haberleri
Bitcoin Menarik Balik Bersama Meme Coin Lama, "114514" Merosot Lebih 90% dalam Sehari
01-06 21:10:15Sektör Haberleri
Solana生态应用年度收入达23.9亿美元,年增46%,创历史新高
01-06 14:41:58Sektör Haberleri
Solana生态系统恢复，PENGU、FARTCOIN、WIF及其他成熟代币在过去7天内录得超过40%的涨幅
01-06 14:28:48Sektör Haberleri
多个Base链代币飙升，CLANKER市值突破4400万美元

Avici Öne Çıkan Haberler

Visa Saw Huge 525% Increase In Spending With Crypto Cards In 2025

Visa Saw Huge 525% Increase In Spending With Crypto Cards In 2025

January 5, 2026
Visa crypto cards see 525% surge in 2025 spending as EtherFi leads growth

Visa crypto cards see 525% surge in 2025 spending as EtherFi leads growth

January 5, 2026
On-chain payments made via cryptocurrency cards are projected to increase by 525% year-on-year in 2025.

On-chain payments made via cryptocurrency cards are projected to increase by 525% year-on-year in 2025.

January 5, 2026
Avici Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

AVICI USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı AVICI long veya short pozisyonu açın. MEXC'de AVICIUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Avici (AVICI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Avici fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AVICI/USDT
$2.766
$2.766
+1.84%
0.00% (USDT)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AVICI / USD Hesaplayıcı

1 AVICI = 2.766 USD