Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Best Wallet fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, BEST varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

BEST Al

Best Wallet fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,002583 $0,002583 $0,002583 -%7,51 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Best Wallet Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Best Wallet %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,002583 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Best Wallet %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,002712 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, BEST varlığının 2028 yılında $ 0,002847 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, BEST varlığının 2029 yılında $ 0,002990 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, BEST varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,003139 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Best Wallet fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,005114 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Best Wallet fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,008330 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,002583 %0,00

2027 $ 0,002712 %5,00

2028 $ 0,002847 %10,25

2029 $ 0,002990 %15,76

2030 $ 0,003139 %21,55

2031 $ 0,003296 %27,63

2032 $ 0,003461 %34,01

2033 $ 0,003634 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,003816 %47,75

2035 $ 0,004007 %55,13

2036 $ 0,004207 %62,89

2037 $ 0,004417 %71,03

2038 $ 0,004638 %79,59

2039 $ 0,004870 %88,56

2040 $ 0,005114 %97,99

2050 $ 0,008330 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Best Wallet Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,002583 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,002583 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,002585 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,002593 %0,41 Bugün için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde BEST için öngörülen fiyat 0,002583$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BEST için yapılan fiyat tahmini 0,002583$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, BEST için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,002585$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BEST için öngörülen fiyat 0,002593$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Best Wallet Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,002583$ 0,002583 $ 0,002583 Fiyat Değişimi (24 sa) -%7,51 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 109,61K$ 109,61K $ 109,61K Hacim (24 sa) -- En son BEST fiyatı $ 0,002583. 24 saatlik değişim oranı -%7,51 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 109,61K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BEST arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı BEST Fiyatını Görüntüle

Nasıl Best Wallet (BEST) Satın Alınır? BEST satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle BEST satın alabilirsiniz. Best Wallet satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen BEST Satın Almayı Öğrenin

Best Wallet Fiyat Geçmişi Best Wallet canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Best Wallet fiyatı 0,002583 USD'dir. Dolaşımdaki Best Wallet(BEST) arzı 0,00 BEST olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,07 $ -0,000210 $ 0,0028 $ 0,002571

7 Gün -%0,13 $ -0,000410 $ 0,003221 $ 0,002571

30 Gün -%0,44 $ -0,00203 $ 0,005788 $ 0,002197 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Best Wallet fiyat hareketi -0,000210$ oldu ve -%0,07 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Best Wallet en yüksek 0,003221$ ve en düşük 0,002571$ fiyatından işlem gördü ve -%0,13 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BEST için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Best Wallet, -%0,44 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,00203$ oldu. Bu durum, BEST için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Best Wallet fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam BEST Fiyat Geçmişini Görüntüle

Best Wallet (BEST) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Best Wallet Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BEST için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Best Wallet için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BEST fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Best Wallet fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BEST varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BEST için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Best Wallet için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BEST Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BEST Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): BEST, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, BEST, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için BEST fiyat tahmini nedir? Best Wallet (BEST) fiyat tahmin aracına göre, BEST fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 BEST 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Best Wallet (BEST) varlığının şu anki fiyatı $0,002583 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, BEST varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında BEST için tahmini fiyat hedefi nedir? Best Wallet (BEST) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar BEST başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında BEST için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Best Wallet (BEST) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında BEST için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Best Wallet (BEST) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için BEST fiyat tahmini nedir? Best Wallet (BEST) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BEST fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol