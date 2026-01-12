Bugünkü Best Wallet Fiyatı

Bugünkü Best Wallet (BEST) fiyatı $ 0,002663 olup, son 24 saatte % 3,09 değişim gösterdi. Mevcut BEST / USD dönüşüm oranı BEST başına $ 0,002663 şeklindedir.

Best Wallet, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BEST şeklindedir. Son 24 saat içinde BEST, $ 0,002571 (en düşük) ile $ 0,002677 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEST, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde -%6,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 112,24K seviyesine ulaştı.

Best Wallet (BEST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 112,24K$ 112,24K $ 112,24K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,63M$ 26,63M $ 26,63M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

