Checkmate fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0.083925 $0.083925 $0.083925 -3.22% USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Checkmate Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Checkmate 0.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.083925 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Checkmate 5.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0.088121 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CHECK varlığının 2028 yılında $ 0.092527 seviyesine ulaşması ve 10.25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CHECK varlığının 2029 yılında $ 0.097153 seviyesine ulaşması ve 15.76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, CHECK varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0.102011 olup, tahmini büyüme oranı 21.55% şeklindedir. 2040 için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Checkmate fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.166165 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Checkmate fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.270666 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.083925 0.00%

2027 $ 0.088121 5.00%

2028 $ 0.092527 10.25%

2029 $ 0.097153 15.76%

2030 $ 0.102011 21.55%

2031 $ 0.107111 27.63%

2032 $ 0.112467 34.01%

2033 $ 0.118090 40.71% Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0.123995 47.75%

2035 $ 0.130195 55.13%

2036 $ 0.136704 62.89%

2037 $ 0.143540 71.03%

2038 $ 0.150717 79.59%

2039 $ 0.158253 88.56%

2040 $ 0.166165 97.99%

2050 $ 0.270666 222.51% Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Checkmate Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0.083925 0.00%

January 9, 2026(Yarın) $ 0.083936 0.01%

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0.084005 0.10%

February 7, 2026(30 Gün) $ 0.084269 0.41% Bugün için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde CHECK için öngörülen fiyat 0.083925$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CHECK için yapılan fiyat tahmini 0.083936$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CHECK için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.084005$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CHECK için öngörülen fiyat 0.084269$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Checkmate Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0.083925$ 0.083925 $ 0.083925 Fiyat Değişimi (24 sa) -3.21% Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 691.52K$ 691.52K $ 691.52K Hacim (24 sa) -- En son CHECK fiyatı $ 0.083925. 24 saatlik değişim oranı -3.22% olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 691.52K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CHECK arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı CHECK Fiyatını Görüntüle

Checkmate Fiyat Geçmişi Checkmate canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Checkmate fiyatı 0.083895 USD'dir. Dolaşımdaki Checkmate(CHECK) arzı 0.00 CHECK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 0.13% $ 0.009681 $ 0.088081 $ 0.073

7 Gün 0.42% $ 0.024819 $ 0.088944 $ 0.055111

30 Gün 5.42% $ 0.070808 $ 0.088944 $ 0.012806 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Checkmate fiyat hareketi 0.009681$ oldu ve 0.13% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Checkmate en yüksek 0.088944$ ve en düşük 0.055111$ fiyatından işlem gördü ve 0.42% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CHECK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Checkmate, 5.42% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0.070808$ oldu. Bu durum, CHECK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Checkmate fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam CHECK Fiyat Geçmişini Görüntüle

Checkmate (CHECK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Checkmate Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CHECK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Checkmate için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CHECK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Checkmate fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CHECK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CHECK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Checkmate için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CHECK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CHECK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CHECK, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CHECK, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CHECK fiyat tahmini nedir? Checkmate (CHECK) fiyat tahmin aracına göre, CHECK fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CHECK 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Checkmate (CHECK) varlığının şu anki fiyatı $0.083925 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, CHECK varlığının 2027 yılında 0.00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında CHECK için tahmini fiyat hedefi nedir? Checkmate (CHECK) varlığının yıllık 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar CHECK başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında CHECK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Checkmate (CHECK) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında CHECK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Checkmate (CHECK) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için CHECK fiyat tahmini nedir? Checkmate (CHECK) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CHECK fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.