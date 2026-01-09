Bugünkü Checkmate Fiyatı

Bugünkü Checkmate (CHECK) fiyatı $ 0,084521 olup, son 24 saatte % 0,85 değişim gösterdi. Mevcut CHECK / USD dönüşüm oranı CHECK başına $ 0,084521 şeklindedir.

Checkmate, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CHECK şeklindedir. Son 24 saat içinde CHECK, $ 0,082033 (en düşük) ile $ 0,08513 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHECK, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde +%46,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 456,41K seviyesine ulaştı.

Checkmate (CHECK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 456,41K$ 456,41K $ 456,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 84,52M$ 84,52M $ 84,52M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Checkmate piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 456,41K. Dolaşımdaki CHECK arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 84,52M.