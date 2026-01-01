CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için CrowdStrike fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, CRWDON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

CrowdStrike fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $455,83 $455,83 $455,83 +%8,53 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 CrowdStrike Fiyat Tahmini (USD) 2026 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, CrowdStrike %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 455,83 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, CrowdStrike %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 478,6215 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CRWDON varlığının 2028 yılında $ 502,5525 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CRWDON varlığının 2029 yılında $ 527,6802 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, CRWDON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 554,0642 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında CrowdStrike fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 902,5122 seviyesine ulaşabilir. 2050 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında CrowdStrike fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.470,0973 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 455,83 %0,00

2027 $ 478,6215 %5,00

2028 $ 502,5525 %10,25

2029 $ 527,6802 %15,76

2030 $ 554,0642 %21,55

2031 $ 581,7674 %27,63

2032 $ 610,8557 %34,01

2033 $ 641,3985 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 673,4685 %47,75

2035 $ 707,1419 %55,13

2036 $ 742,4990 %62,89

2037 $ 779,6239 %71,03

2038 $ 818,6051 %79,59

2039 $ 859,5354 %88,56

2040 $ 902,5122 %97,99

2050 $ 1.470,0973 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli CrowdStrike Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 455,83 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 455,8924 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 456,2670 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 457,7032 %0,41 Bugün için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde CRWDON için öngörülen fiyat 455,83$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CRWDON için yapılan fiyat tahmini 455,8924$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CRWDON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 456,2670$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CRWDON için öngörülen fiyat 457,7032$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut CrowdStrike Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 455,83$ 455,83 $ 455,83 Fiyat Değişimi (24 sa) +%8,53 Piyasa Değeri $ 3,24K$ 3,24K $ 3,24K Dolaşım Arzı 7,10 7,10 7,10 Hacim (24 sa) $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Hacim (24 sa) -- En son CRWDON fiyatı $ 455,83. 24 saatlik değişim oranı +%8,53 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,16M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CRWDON arzı 7,10 olup, toplam piyasa değeri $ 3,24K şeklindedir. Canlı CRWDON Fiyatını Görüntüle

CrowdStrike Fiyat Geçmişi CrowdStrike canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki CrowdStrike fiyatı 455,97 USD'dir. Dolaşımdaki CrowdStrike(CRWDON) arzı 0,00 CRWDON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 3,24K$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,09 $ 36,4800 $ 459,03 $ 420

7 Gün %0,09 $ 36,4800 $ 459,03 $ 420

30 Gün %0,09 $ 36,4800 $ 459,03 $ 420 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, CrowdStrike fiyat hareketi 36,4800$ oldu ve %0,09 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, CrowdStrike en yüksek 459,03$ ve en düşük 420$ fiyatından işlem gördü ve %0,09 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CRWDON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, CrowdStrike, %0,09 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 36,4800$ oldu. Bu durum, CRWDON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam CrowdStrike fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam CRWDON Fiyat Geçmişini Görüntüle

CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? CrowdStrike Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CRWDON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, CrowdStrike için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CRWDON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının CrowdStrike fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CRWDON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CRWDON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak CrowdStrike için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CRWDON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CRWDON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CRWDON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CRWDON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CRWDON fiyat tahmini nedir? CrowdStrike (CRWDON) fiyat tahmin aracına göre, CRWDON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CRWDON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 CrowdStrike (CRWDON) varlığının şu anki fiyatı $455,83 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, CRWDON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında CRWDON için tahmini fiyat hedefi nedir? CrowdStrike (CRWDON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar CRWDON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında CRWDON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, CrowdStrike (CRWDON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında CRWDON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, CrowdStrike (CRWDON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için CRWDON fiyat tahmini nedir? CrowdStrike (CRWDON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CRWDON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.