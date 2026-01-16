BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerBTCBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı CrowdStrike fiyatı 0 USD. CRWDON piyasa değeri ise 0 USD. CRWDON / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı CrowdStrike fiyatı 0 USD. CRWDON piyasa değeri ise 0 USD. CRWDON / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CRWDON Hakkında Daha Fazla Bilgi

CRWDON Fiyat Bilgileri

CRWDON Nedir

CRWDON Resmi Websitesi

CRWDON Token Ekonomisi

CRWDON Fiyat Tahmini

CRWDON Fiyat Geçmişi

CRWDON Satın Alma Kılavuzu

CRWDON / İtibari Para Dönüştürücüsü

CRWDON Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

CrowdStrike Logosu

CrowdStrike Fiyatı(CRWDON)

1 CRWDON / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
CrowdStrike (CRWDON) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-16 16:19:45 (UTC+8)

Bugünkü CrowdStrike Fiyatı

Bugünkü CrowdStrike (CRWDON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CRWDON / USD dönüşüm oranı CRWDON başına $ 0 şeklindedir.

CrowdStrike, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3601. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,10 CRWDON şeklindedir. Son 24 saat içinde CRWDON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 475,6544190920857 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 450,6171083981478 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRWDON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

CrowdStrike (CRWDON) Piyasa Bilgileri

No.3601

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

7,10
7,10 7,10

28,847314
28,847314 28,847314

ETH

Şu anki CrowdStrike piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki CRWDON arzı 7,10 olup, toplam arzı 28.847314. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

CrowdStrike Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 475,6544190920857
$ 475,6544190920857$ 475,6544190920857

$ 450,6171083981478
$ 450,6171083981478$ 450,6171083981478

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CrowdStrike fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü CrowdStrike Fiyatı Değişimi

Bugün, CRWDON, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CrowdStrike 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CrowdStrike 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CRWDON değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CrowdStrike 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CrowdStrike (CRWDON) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

CrowdStrike Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

CrowdStrike için Fiyat Tahmini

2030 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CRWDON için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için CrowdStrike (CRWDON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında CrowdStrike fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
CrowdStrike varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? CrowdStrike Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CRWDON varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl CrowdStrike Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

CrowdStrike ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de CRWDON satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, CrowdStrike satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, CrowdStrike (CRWDON) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra CrowdStrike anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
CrowdStrike (CRWDON) Satın Alma Kılavuzu

CrowdStrike ile Neler Yapabilirsiniz

CrowdStrike sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de CrowdStrike (CRWDON) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

CrowdStrike (CRWDON) Nedir?

Ondo Global Markets, geleneksel halka açık menkul kıymetleri zincir üstüne taşımak amacıyla tasarlanmış bir platformdur. Platformda yer alan tokenler, serbestçe transfer edilebilir ve DeFi içinde kullanılabilir.

CrowdStrike Kaynağı

CrowdStrike hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi CrowdStrike Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CrowdStrike Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-16 16:19:45 (UTC+8)

CrowdStrike (CRWDON) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
01-15 10:43:43Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61
01-15 10:26:06Sektör Haberleri
币安智能链上中国迷因币在市场复苏中下跌，"黑马"、"人生K线"等市值腰斩
01-14 12:48:38Sektör Haberleri
昨日,美國現貨比特幣ETF錄得2026年單日最高淨流入,達7.538億美元

CrowdStrike Öne Çıkan Haberler

XMR Above $700, MNT Gains Utility Momentum, and Zero Knowledge Proof (ZKP) Sets a $1.7B Launch Target

XMR Above $700, MNT Gains Utility Momentum, and Zero Knowledge Proof (ZKP) Sets a $1.7B Launch Target

January 16, 2026
[Pastilan] End the confidential fund madness

[Pastilan] End the confidential fund madness

January 16, 2026
US Lawmakers Demand Action from SEC on Justin Sun Enforcement Case

US Lawmakers Demand Action from SEC on Justin Sun Enforcement Case

January 16, 2026
Daha Fazla Görüntüle

CrowdStrike Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CRWDON USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı CRWDON long veya short pozisyonu açın. MEXC'de CRWDONUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de CrowdStrike (CRWDON) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı CrowdStrike fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CRWDON/USDT
$0
$0$0
%0,00
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Verdax

Verdax

VERDAX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

RollX

RollX

ROLL

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0,000
$0,000$0,000

%0,00

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0,00
$0,00$0,00

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0,10243
$0,10243$0,10243

+%924,30

Light it Up

Light it Up

LITT

$0,0000020993
$0,0000020993$0,0000020993

+%599,76

Fogo

Fogo

FOGO

$0,04070
$0,04070$0,04070

+%307,00

Sport.Fun

Sport.Fun

FUN

$0,08131
$0,08131$0,08131

+%306,55

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0,00000000001456
$0,00000000001456$0,00000000001456

+%339,87

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CRWDON / USD Hesaplayıcı

Miktar

CRWDON
CRWDON
USD
USD

1 CRWDON = 0 USD