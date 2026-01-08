DGRAM Hakkında Daha Fazla Bilgi
Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (USD)
2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Datagram Network fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, DGRAM varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.
*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.
2026 - 2050 Datagram Network Fiyat Tahmini (USD)
Tahmininize göre, Datagram Network %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,00057 işlem fiyatına ulaşabilir.2027 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)
Tahmininize göre, Datagram Network %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000598 işlem fiyatına ulaşabilir.2028 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde)
Fiyat tahmin modeline göre, DGRAM varlığının 2028 yılında $ 0,000628 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.2029 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde)
Fiyat tahmin modeline göre, DGRAM varlığının 2029 yılında $ 0,000659 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.2030 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde)
Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, DGRAM varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000692 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir.2040 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)
2040 yılında Datagram Network fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001128 seviyesine ulaşabilir.2050 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde)
2050 yılında Datagram Network fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001838 seviyesine ulaşabilir.
- 2026$ 0,00057%0,00
- 2027$ 0,000598%5,00
- 2028$ 0,000628%10,25
- 2029$ 0,000659%15,76
- 2030$ 0,000692%21,55
- 2031$ 0,000727%27,63
- 2032$ 0,000763%34,01
- 2033$ 0,000802%40,71
- 2034$ 0,000842%47,75
- 2035$ 0,000884%55,13
- 2036$ 0,000928%62,89
- 2037$ 0,000974%71,03
- 2038$ 0,001023%79,59
- 2039$ 0,001074%88,56
- 2040$ 0,001128%97,99
- 2050$ 0,001838%222,51
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Datagram Network Fiyat Tahmini
- January 8, 2026(Bugün)$ 0,00057%0,00
- January 9, 2026(Yarın)$ 0,000570%0,01
- January 15, 2026(Bu Hafta)$ 0,000570%0,10
- February 7, 2026(30 Gün)$ 0,000572%0,41
January 9, 2026(Yarın) için,
January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DGRAM için yıllık
30 gün sonrasında DGRAM için öngörülen fiyat
Mevcut Datagram Network Fiyatı İstatistikleri
-%1,55
--
Nasıl Datagram Network (DGRAM) Satın Alınır?
DGRAM satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle DGRAM satın alabilirsiniz. Datagram Network satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın!Hemen DGRAM Satın Almayı Öğrenin
Datagram Network Fiyat Geçmişi
Datagram Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Datagram Network fiyatı 0,00057 USD'dir. Dolaşımdaki Datagram Network(DGRAM) arzı
- 24 saat-%0,25$ -0,000197$ 0,000775$ 0,00044
- 7 Gün-%0,30$ -0,000246$ 0,000999$ 0,00044
- 30 Gün-%0,89$ -0,005083$ 0,005653$ 0,00044
Son 24 saat içinde, Datagram Network fiyat hareketi
Son 7 gün içinde, Datagram Network en yüksek
Geçen ay, Datagram Network,
Ayrıntılı trendler için tam Datagram Network fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyinTam DGRAM Fiyat Geçmişini Görüntüle
Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
Datagram Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DGRAM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Datagram Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DGRAM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının Datagram Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DGRAM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): DGRAM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Datagram Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
DGRAM Fiyat Tahmini Neden Önemli?
DGRAM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
Datagram Network hakkındaki görüşünüz nedir?
- Güçlü Boğa Piyasası
- Boğa Piyasası
- Dengeli
- Ayı Piyasası
- Güçlü Ayı Piyasası
DGRAM Al-Sat
