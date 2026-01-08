Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Datagram Network fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, DGRAM varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

DGRAM Al

Datagram Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,00057 $0,00057 $0,00057 -%1,55 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Datagram Network Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Datagram Network %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,00057 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Datagram Network %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000598 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DGRAM varlığının 2028 yılında $ 0,000628 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DGRAM varlığının 2029 yılında $ 0,000659 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, DGRAM varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000692 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Datagram Network fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001128 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Datagram Network fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001838 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,00057 %0,00

2027 $ 0,000598 %5,00

2028 $ 0,000628 %10,25

2029 $ 0,000659 %15,76

2030 $ 0,000692 %21,55

2031 $ 0,000727 %27,63

2032 $ 0,000763 %34,01

2033 $ 0,000802 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000842 %47,75

2035 $ 0,000884 %55,13

2036 $ 0,000928 %62,89

2037 $ 0,000974 %71,03

2038 $ 0,001023 %79,59

2039 $ 0,001074 %88,56

2040 $ 0,001128 %97,99

2050 $ 0,001838 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Datagram Network Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,00057 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 0,000570 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,000570 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,000572 %0,41 Bugün için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde DGRAM için öngörülen fiyat 0,00057$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DGRAM için yapılan fiyat tahmini 0,000570$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DGRAM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000570$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DGRAM için öngörülen fiyat 0,000572$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Datagram Network Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,00057$ 0,00057 $ 0,00057 Fiyat Değişimi (24 sa) -%1,55 Piyasa Değeri $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Dolaşım Arzı 2,09B 2,09B 2,09B Hacim (24 sa) $ 33,27K$ 33,27K $ 33,27K Hacim (24 sa) -- En son DGRAM fiyatı $ 0,00057. 24 saatlik değişim oranı -%1,55 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 33,27K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DGRAM arzı 2,09B olup, toplam piyasa değeri $ 1,19M şeklindedir. Canlı DGRAM Fiyatını Görüntüle

Nasıl Datagram Network (DGRAM) Satın Alınır? DGRAM satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle DGRAM satın alabilirsiniz. Datagram Network satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen DGRAM Satın Almayı Öğrenin

Datagram Network Fiyat Geçmişi Datagram Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Datagram Network fiyatı 0,00057 USD'dir. Dolaşımdaki Datagram Network(DGRAM) arzı 0,00 DGRAM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,19M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,25 $ -0,000197 $ 0,000775 $ 0,00044

7 Gün -%0,30 $ -0,000246 $ 0,000999 $ 0,00044

30 Gün -%0,89 $ -0,005083 $ 0,005653 $ 0,00044 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Datagram Network fiyat hareketi -0,000197$ oldu ve -%0,25 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Datagram Network en yüksek 0,000999$ ve en düşük 0,00044$ fiyatından işlem gördü ve -%0,30 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DGRAM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Datagram Network, -%0,89 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,005083$ oldu. Bu durum, DGRAM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Datagram Network fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam DGRAM Fiyat Geçmişini Görüntüle

Datagram Network (DGRAM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Datagram Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DGRAM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Datagram Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DGRAM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Datagram Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DGRAM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DGRAM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Datagram Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DGRAM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DGRAM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DGRAM, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DGRAM, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DGRAM fiyat tahmini nedir? Datagram Network (DGRAM) fiyat tahmin aracına göre, DGRAM fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DGRAM 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Datagram Network (DGRAM) varlığının şu anki fiyatı $0,00057 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, DGRAM varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında DGRAM için tahmini fiyat hedefi nedir? Datagram Network (DGRAM) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar DGRAM başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında DGRAM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Datagram Network (DGRAM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında DGRAM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Datagram Network (DGRAM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için DGRAM fiyat tahmini nedir? Datagram Network (DGRAM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DGRAM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol