Bugünkü Datagram Network Fiyatı

Bugünkü Datagram Network (DGRAM) fiyatı $ 0,00074 olup, son 24 saatte % 61,92 değişim gösterdi. Mevcut DGRAM / USD dönüşüm oranı DGRAM başına $ 0,00074 şeklindedir.

Datagram Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,55M ile 1949. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,09B DGRAM şeklindedir. Son 24 saat içinde DGRAM, $ 0,000427 (en düşük) ile $ 0,001148 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01910974945508552 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000431624591606329 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DGRAM, son bir saatte +%15,26 ve son 7 günde -%4,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 127,97K seviyesine ulaştı.

Datagram Network (DGRAM) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1949 Piyasa Değeri $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Hacim (24 Sa) $ 127,97K$ 127,97K $ 127,97K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,40M$ 7,40M $ 7,40M Dolaşım Arzı 2,09B 2,09B 2,09B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %20,90 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Datagram Network piyasa değeri $ 1,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 127,97K. Dolaşımdaki DGRAM arzı 2,09B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,40M.