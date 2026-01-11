DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için DOYR fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, DOYR varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

DOYR fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,001523 $0,001523 $0,001523 -%6,56 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 DOYR Fiyat Tahmini (USD) 2026 için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, DOYR %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,001523 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, DOYR %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,001599 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DOYR varlığının 2028 yılında $ 0,001679 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DOYR varlığının 2029 yılında $ 0,001763 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, DOYR varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,001851 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında DOYR fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003015 seviyesine ulaşabilir. 2050 için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında DOYR fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,004911 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 0,001599 %5,00

2028 $ 0,001679 %10,25

2029 $ 0,001763 %15,76

2030 $ 0,001851 %21,55

2031 $ 0,001943 %27,63

2032 $ 0,002040 %34,01

2033 $ 0,002143 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,002250 %47,75

2035 $ 0,002362 %55,13

2036 $ 0,002480 %62,89

2037 $ 0,002604 %71,03

2038 $ 0,002735 %79,59

2039 $ 0,002871 %88,56

2040 $ 0,003015 %97,99

2050 $ 0,004911 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli DOYR Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,001523 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,001523 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,001524 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,001529 %0,41 Bugün için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde DOYR için öngörülen fiyat 0,001523$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DOYR için yapılan fiyat tahmini 0,001523$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DOYR için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001524$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük DOYR (DOYR) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DOYR için öngörülen fiyat 0,001529$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut DOYR Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,001523$ 0,001523 $ 0,001523 Fiyat Değişimi (24 sa) -%6,56 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 86,20K$ 86,20K $ 86,20K Hacim (24 sa) -- En son DOYR fiyatı $ 0,001523. 24 saatlik değişim oranı -%6,56 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 86,20K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DOYR arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı DOYR Fiyatını Görüntüle

DOYR Fiyat Geçmişi DOYR canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki DOYR fiyatı 0,001517 USD'dir. Dolaşımdaki DOYR(DOYR) arzı 0,00 DOYR olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,06 $ -0,000113 $ 0,002014 $ 0,001493

7 Gün -%0,08 $ -0,000136 $ 0,002658 $ 0,001353

30 Gün -%0,62 $ -0,002503 $ 0,005302 $ 0,001279 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, DOYR fiyat hareketi -0,000113$ oldu ve -%0,06 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, DOYR en yüksek 0,002658$ ve en düşük 0,001353$ fiyatından işlem gördü ve -%0,08 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DOYR için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, DOYR, -%0,62 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,002503$ oldu. Bu durum, DOYR için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

DOYR (DOYR) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? DOYR Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DOYR için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, DOYR için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DOYR fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının DOYR fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DOYR varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DOYR için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak DOYR için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DOYR Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DOYR Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DOYR, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DOYR, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DOYR fiyat tahmini nedir? DOYR (DOYR) fiyat tahmin aracına göre, DOYR fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DOYR 2027 yılında ne kadar olacak? 1 DOYR (DOYR) varlığının şu anki fiyatı $0,001523 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, DOYR varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında DOYR için tahmini fiyat hedefi nedir? DOYR (DOYR) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar DOYR başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında DOYR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, DOYR (DOYR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında DOYR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, DOYR (DOYR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için DOYR fiyat tahmini nedir? DOYR (DOYR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DOYR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.