Bugünkü DOYR Fiyatı

Bugünkü DOYR (DOYR) fiyatı $ 0,00139 olup, son 24 saatte % 11,59 değişim gösterdi. Mevcut DOYR / USD dönüşüm oranı DOYR başına $ 0,00139 şeklindedir.

DOYR, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DOYR şeklindedir. Son 24 saat içinde DOYR, $ 0,001373 (en düşük) ile $ 0,00167 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOYR, son bir saatte -%4,01 ve son 7 günde -%13,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 65,15K seviyesine ulaştı.

DOYR (DOYR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 65,15K$ 65,15K $ 65,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

