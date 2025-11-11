Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Folks Finance fiyat tahminlerini alın. FOLKS fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Folks Finance fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $5,908 $5,908 $5,908 +%4,69 USD Gerçek Tahmini Folks Finance 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Folks Finance, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 5,908 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Folks Finance, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 6,2034 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FOLKS için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 6,5135 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FOLKS için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 6,8392 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FOLKS için 2029 yılı hedef fiyatı $ 7,1812 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FOLKS için 2030 yılı hedef fiyatı $ 7,5402 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Folks Finance fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 12,2823 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Folks Finance fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 20,0065 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 5,908 %0,00

December 11, 2025(30 Gün) $ 5,9322 %0,41 Bugün için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde FOLKS için öngörülen fiyat 5,908$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FOLKS için yapılan fiyat tahmini 5,9088$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, FOLKS için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 5,9136$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FOLKS için öngörülen fiyat 5,9322$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Folks Finance Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 5,908$ 5,908 $ 5,908 Fiyat Değişimi (24 sa) +%4,69 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Hacim (24 sa) -- En son FOLKS fiyatı $ 5,908. 24 saatlik değişim oranı +%4,69 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,84M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki FOLKS arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı FOLKS Fiyatını Görüntüle

Folks Finance Fiyat Geçmişi Folks Finance canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Folks Finance fiyatı 5,912 USD'dir. Dolaşımdaki Folks Finance(FOLKS) arzı 0,00 FOLKS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,08 $ -0,516 $ 6,61 $ 5,219

7 Gün %4,89 $ 4,885 $ 8,385 $ 1

30 Gün %4,89 $ 4,885 $ 8,385 $ 1 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Folks Finance fiyat hareketi -0,516$ oldu ve -%0,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Folks Finance en yüksek 8,385$ ve en düşük 1$ fiyatından işlem gördü ve %4,89 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FOLKS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Folks Finance, %4,89 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 4,885$ oldu. Bu durum, FOLKS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Folks Finance fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam FOLKS Fiyat Geçmişini Görüntüle

Folks Finance (FOLKS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Folks Finance Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FOLKS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Folks Finance için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FOLKS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Folks Finance fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FOLKS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FOLKS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Folks Finance için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FOLKS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FOLKS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): FOLKS, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, FOLKS, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için FOLKS fiyat tahmini nedir? Folks Finance (FOLKS) fiyat tahmin aracına göre, FOLKS fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 FOLKS 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Folks Finance (FOLKS) fiyatı $5,908 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FOLKS, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında FOLKS için tahmini fiyat hedefi nedir? Folks Finance (FOLKS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 FOLKS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında FOLKS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Folks Finance (FOLKS), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında FOLKS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Folks Finance (FOLKS), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 FOLKS 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Folks Finance (FOLKS) fiyatı $5,908 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FOLKS, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için FOLKS fiyat tahmini nedir? Folks Finance (FOLKS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 FOLKS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.