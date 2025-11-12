Bugünkü Folks Finance Fiyatı

Bugünkü Folks Finance (FOLKS) fiyatı $ 5,699 olup, son 24 saatte % 2,42 değişim gösterdi. Mevcut FOLKS / USD dönüşüm oranı FOLKS başına $ 5,699 şeklindedir.

Folks Finance, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FOLKS şeklindedir. Son 24 saat içinde FOLKS, $ 5,39 (en düşük) ile $ 6,325 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FOLKS, son bir saatte +%0,95 ve son 7 günde +%469,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 925,33K seviyesine ulaştı.

Folks Finance (FOLKS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 925,33K$ 925,33K $ 925,33K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 284,95M$ 284,95M $ 284,95M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Toplam Arz 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ALGO

