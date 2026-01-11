General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için General Electric fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, GEON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

GEON Al

General Electric fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $322,61 $322,61 $322,61 -%0,06 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 General Electric Fiyat Tahmini (USD) 2026 için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, General Electric %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 322,61 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, General Electric %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 338,7405 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GEON varlığının 2028 yılında $ 355,6775 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GEON varlığının 2029 yılında $ 373,4614 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, GEON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 392,1344 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında General Electric fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 638,7457 seviyesine ulaşabilir. 2050 için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında General Electric fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1.040,4494 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 322,61 %0,00

2027 $ 338,7405 %5,00

2028 $ 355,6775 %10,25

2029 $ 373,4614 %15,76

2030 $ 392,1344 %21,55

2031 $ 411,7411 %27,63

2032 $ 432,3282 %34,01

2033 $ 453,9446 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 476,6419 %47,75

2035 $ 500,4739 %55,13

2036 $ 525,4976 %62,89

2037 $ 551,7725 %71,03

2038 $ 579,3612 %79,59

2039 $ 608,3292 %88,56

2040 $ 638,7457 %97,99

2050 $ 1.040,4494 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli General Electric Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 322,61 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 322,6541 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 322,9193 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 323,9357 %0,41 Bugün için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde GEON için öngörülen fiyat 322,61$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GEON için yapılan fiyat tahmini 322,6541$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için General Electric (GEON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GEON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 322,9193$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük General Electric (GEON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GEON için öngörülen fiyat 323,9357$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut General Electric Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 322,61$ 322,61 $ 322,61 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,06 Piyasa Değeri $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Dolaşım Arzı 4,59K 4,59K 4,59K Hacim (24 sa) $ 57,09K$ 57,09K $ 57,09K Hacim (24 sa) -- En son GEON fiyatı $ 322,61. 24 saatlik değişim oranı -%0,06 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,09K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GEON arzı 4,59K olup, toplam piyasa değeri $ 1,48M şeklindedir. Canlı GEON Fiyatını Görüntüle

Nasıl General Electric (GEON) Satın Alınır? GEON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle GEON satın alabilirsiniz. General Electric satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen GEON Satın Almayı Öğrenin

General Electric Fiyat Geçmişi General Electric canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki General Electric fiyatı 322,65 USD'dir. Dolaşımdaki General Electric(GEON) arzı 0,00 GEON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,48M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,180000 $ 322,99 $ 322,58

7 Gün %0,00 $ 0,389999 $ 331,29 $ 311,41

30 Gün %0,07 $ 21,3899 $ 331,29 $ 292,13 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, General Electric fiyat hareketi -0,180000$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, General Electric en yüksek 331,29$ ve en düşük 311,41$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GEON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, General Electric, %0,07 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 21,3899$ oldu. Bu durum, GEON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam General Electric fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam GEON Fiyat Geçmişini Görüntüle

General Electric (GEON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? General Electric Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GEON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, General Electric için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GEON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının General Electric fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GEON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GEON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak General Electric için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GEON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GEON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GEON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GEON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GEON fiyat tahmini nedir? General Electric (GEON) fiyat tahmin aracına göre, GEON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GEON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 General Electric (GEON) varlığının şu anki fiyatı $322,61 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, GEON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında GEON için tahmini fiyat hedefi nedir? General Electric (GEON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar GEON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında GEON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, General Electric (GEON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında GEON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, General Electric (GEON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için GEON fiyat tahmini nedir? General Electric (GEON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GEON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol