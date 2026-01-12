Bugünkü General Electric Fiyatı

Bugünkü General Electric (GEON) fiyatı $ 322,45 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut GEON / USD dönüşüm oranı GEON başına $ 322,45 şeklindedir.

General Electric, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,48M ile 1891. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,59K GEON şeklindedir. Son 24 saat içinde GEON, $ 319,39 (en düşük) ile $ 324,74 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 330,4865214280619 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 273,5659861549362 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GEON, son bir saatte +%0,18 ve son 7 günde -%1,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 637,20K seviyesine ulaştı.

General Electric (GEON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1891 Piyasa Değeri $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Hacim (24 Sa) $ 637,20K$ 637,20K $ 637,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Dolaşım Arzı 4,59K 4,59K 4,59K Toplam Arz 4.585,83478515 4.585,83478515 4.585,83478515 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki General Electric piyasa değeri $ 1,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 637,20K. Dolaşımdaki GEON arzı 4,59K olup, toplam arzı 4585.83478515. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,48M.