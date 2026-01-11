Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Harmonix Finance fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, HAR varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Harmonix Finance fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,00488 $0,00488 $0,00488 +%11,44 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Harmonix Finance Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Harmonix Finance %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,00488 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Harmonix Finance %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,005124 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, HAR varlığının 2028 yılında $ 0,005380 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, HAR varlığının 2029 yılında $ 0,005649 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, HAR varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,005931 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Harmonix Finance fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009662 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Harmonix Finance fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,015738 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,00488 %0,00

2027 $ 0,005124 %5,00

2028 $ 0,005380 %10,25

2029 $ 0,005649 %15,76

2030 $ 0,005931 %21,55

2031 $ 0,006228 %27,63

2032 $ 0,006539 %34,01

2033 $ 0,006866 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,007209 %47,75

2035 $ 0,007570 %55,13

2036 $ 0,007949 %62,89

2037 $ 0,008346 %71,03

2038 $ 0,008763 %79,59

2039 $ 0,009201 %88,56

2040 $ 0,009662 %97,99

2050 $ 0,015738 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Harmonix Finance Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,00488 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,004880 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,004884 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,004900 %0,41 Bugün için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde HAR için öngörülen fiyat 0,00488$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak HAR için yapılan fiyat tahmini 0,004880$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, HAR için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,004884$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında HAR için öngörülen fiyat 0,004900$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Harmonix Finance Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,00488$ 0,00488 $ 0,00488 Fiyat Değişimi (24 sa) +%11,44 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 53,60K$ 53,60K $ 53,60K Hacim (24 sa) -- En son HAR fiyatı $ 0,00488. 24 saatlik değişim oranı +%11,44 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,60K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki HAR arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı HAR Fiyatını Görüntüle

Harmonix Finance Fiyat Geçmişi Harmonix Finance canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Harmonix Finance fiyatı 0,00488 USD'dir. Dolaşımdaki Harmonix Finance(HAR) arzı 0,00 HAR olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,11 $ 0,000500 $ 0,005618 $ 0,00406

7 Gün -%0,15 $ -0,000867 $ 0,01 $ 0,00406

30 Gün %8,76 $ 0,00438 $ 0,266464 $ 0,0005 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Harmonix Finance fiyat hareketi 0,000500$ oldu ve %0,11 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Harmonix Finance en yüksek 0,01$ ve en düşük 0,00406$ fiyatından işlem gördü ve -%0,15 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, HAR için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Harmonix Finance, %8,76 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,00438$ oldu. Bu durum, HAR için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Harmonix Finance fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam HAR Fiyat Geçmişini Görüntüle

Harmonix Finance (HAR) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Harmonix Finance Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak HAR için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Harmonix Finance için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen HAR fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Harmonix Finance fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, HAR varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): HAR için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Harmonix Finance için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

HAR Fiyat Tahmini Neden Önemli?

HAR Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): HAR, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, HAR, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için HAR fiyat tahmini nedir? Harmonix Finance (HAR) fiyat tahmin aracına göre, HAR fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 HAR 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Harmonix Finance (HAR) varlığının şu anki fiyatı $0,00488 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, HAR varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında HAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Harmonix Finance (HAR) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar HAR başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında HAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Harmonix Finance (HAR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında HAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Harmonix Finance (HAR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için HAR fiyat tahmini nedir? Harmonix Finance (HAR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 HAR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.