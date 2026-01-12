Bugünkü Harmonix Finance Fiyatı

Bugünkü Harmonix Finance (HAR) fiyatı $ 0,004183 olup, son 24 saatte % 10,40 değişim gösterdi. Mevcut HAR / USD dönüşüm oranı HAR başına $ 0,004183 şeklindedir.

Harmonix Finance, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- HAR şeklindedir. Son 24 saat içinde HAR, $ 0,004055 (en düşük) ile $ 0,004893 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HAR, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%29,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,11K seviyesine ulaştı.

Harmonix Finance (HAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,11K$ 54,11K $ 54,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,18M$ 4,18M $ 4,18M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri HYPEREVM

Şu anki Harmonix Finance piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,11K. Dolaşımdaki HAR arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,18M.