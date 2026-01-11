Helios (HLS) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Helios fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, HLS varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Helios fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,01165 $0,01165 $0,01165 -%0,93 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Helios Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Helios (HLS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Helios %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,01165 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Helios (HLS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Helios %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,012232 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Helios (HLS) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, HLS varlığının 2028 yılında $ 0,012844 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Helios (HLS) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, HLS varlığının 2029 yılında $ 0,013486 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Helios (HLS) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, HLS varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,014160 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Helios (HLS) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Helios fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,023066 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Helios (HLS) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Helios fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,037572 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,01165 %0,00

2027 $ 0,012232 %5,00

2028 $ 0,012844 %10,25

2029 $ 0,013486 %15,76

2030 $ 0,014160 %21,55

2031 $ 0,014868 %27,63

2032 $ 0,015612 %34,01

2033 $ 0,016392 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,017212 %47,75

2035 $ 0,018072 %55,13

2036 $ 0,018976 %62,89

2037 $ 0,019925 %71,03

2038 $ 0,020921 %79,59

2039 $ 0,021967 %88,56

2040 $ 0,023066 %97,99

2050 $ 0,037572 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Helios Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,01165 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,011651 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,011661 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,011697 %0,41 Bugün için Helios (HLS) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde HLS için öngörülen fiyat 0,01165$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Helios (HLS) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak HLS için yapılan fiyat tahmini 0,011651$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Helios (HLS) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, HLS için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,011661$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Helios (HLS) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında HLS için öngörülen fiyat 0,011697$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Helios Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,01165$ 0,01165 $ 0,01165 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,92 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Hacim (24 sa) $ 159,75K$ 159,75K $ 159,75K Hacim (24 sa) -- En son HLS fiyatı $ 0,01165. 24 saatlik değişim oranı -%0,93 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 159,75K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki HLS arzı 0,00 olup, toplam piyasa değeri $ 0,00 şeklindedir. Canlı HLS Fiyatını Görüntüle

Helios Fiyat Geçmişi Helios canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Helios fiyatı 0,01165 USD'dir. Dolaşımdaki Helios(HLS) arzı 0,00 HLS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,000089 $ 0,01326 $ 0,00996

7 Gün %0,45 $ 0,00362 $ 0,01326 $ 0,00618

30 Gün %1,33 $ 0,00667 $ 0,04452 $ 0,00444 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Helios fiyat hareketi -0,000089$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Helios en yüksek 0,01326$ ve en düşük 0,00618$ fiyatından işlem gördü ve %0,45 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, HLS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Helios, %1,33 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,00667$ oldu. Bu durum, HLS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Helios fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam HLS Fiyat Geçmişini Görüntüle

Helios (HLS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Helios Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak HLS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Helios için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen HLS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Helios fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, HLS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): HLS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Helios için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

HLS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

HLS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): HLS, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, HLS, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için HLS fiyat tahmini nedir? Helios (HLS) fiyat tahmin aracına göre, HLS fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 HLS 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Helios (HLS) varlığının şu anki fiyatı $0,01165 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, HLS varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında HLS için tahmini fiyat hedefi nedir? Helios (HLS) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar HLS başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında HLS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Helios (HLS) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında HLS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Helios (HLS) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için HLS fiyat tahmini nedir? Helios (HLS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 HLS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.