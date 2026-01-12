Bugünkü Helios Fiyatı

Bugünkü Helios (HLS) fiyatı $ 0,00828 olup, son 24 saatte % 34,38 değişim gösterdi. Mevcut HLS / USD dönüşüm oranı HLS başına $ 0,00828 şeklindedir.

Helios, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3827. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 HLS şeklindedir. Son 24 saat içinde HLS, $ 0,00815 (en düşük) ile $ 0,01651 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04332490104587221 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,004685758051313453 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HLS, son bir saatte +%0,72 ve son 7 günde +%31,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 119,34K seviyesine ulaştı.

Helios (HLS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3827 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 119,34K$ 119,34K $ 119,34K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,40M$ 41,40M $ 41,40M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Toplam Arz 3.550.000.000 3.550.000.000 3.550.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Helios piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 119,34K. Dolaşımdaki HLS arzı 0,00 olup, toplam arzı 3550000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,40M.