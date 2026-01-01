Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (USD)

Coca-Cola Company fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $71,12 $71,12 $71,12 +%18,53 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Coca-Cola Company Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Coca-Cola Company %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 71,12 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Coca-Cola Company %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 74,676 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KOON varlığının 2028 yılında $ 78,4098 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KOON varlığının 2029 yılında $ 82,3302 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KOON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 86,4468 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Coca-Cola Company fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 140,8127 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Coca-Cola Company fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 229,3691 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 71,12 %0,00

2027 $ 74,676 %5,00

2028 $ 78,4098 %10,25

2029 $ 82,3302 %15,76

2030 $ 86,4468 %21,55

2031 $ 90,7691 %27,63

2032 $ 95,3076 %34,01

2033 $ 100,0729 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 105,0766 %47,75

2035 $ 110,3304 %55,13

2036 $ 115,8469 %62,89

2037 $ 121,6393 %71,03

2038 $ 127,7213 %79,59

2039 $ 134,1073 %88,56

2040 $ 140,8127 %97,99

2050 $ 229,3691 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Coca-Cola Company Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 71,12 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 71,1297 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 71,1881 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 71,4122 %0,41 Bugün için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde KOON için öngörülen fiyat 71,12$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KOON için yapılan fiyat tahmini 71,1297$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KOON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 71,1881$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KOON için öngörülen fiyat 71,4122$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Coca-Cola Company Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 71,12$ 71,12 $ 71,12 Fiyat Değişimi (24 sa) +%18,53 Piyasa Değeri $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Dolaşım Arzı 44,03K 44,03K 44,03K Hacim (24 sa) $ 281,03K$ 281,03K $ 281,03K Hacim (24 sa) -- En son KOON fiyatı $ 71,12. 24 saatlik değişim oranı +%18,53 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 281,03K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KOON arzı 44,03K olup, toplam piyasa değeri $ 3,13M şeklindedir. Canlı KOON Fiyatını Görüntüle

Coca-Cola Company Fiyat Geçmişi Coca-Cola Company canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Coca-Cola Company fiyatı 71,1 USD'dir. Dolaşımdaki Coca-Cola Company(KOON) arzı 0,00 KOON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 3,13M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,19 $ 11,1500 $ 71,49 $ 60

7 Gün %0,19 $ 11,1500 $ 71,49 $ 60

30 Gün %0,19 $ 11,1500 $ 71,49 $ 60 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Coca-Cola Company fiyat hareketi 11,1500$ oldu ve %0,19 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Coca-Cola Company en yüksek 71,49$ ve en düşük 60$ fiyatından işlem gördü ve %0,19 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KOON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Coca-Cola Company, %0,19 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 11,1500$ oldu. Bu durum, KOON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Coca-Cola Company fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam KOON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Coca-Cola Company (KOON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Coca-Cola Company Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KOON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Coca-Cola Company için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KOON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Coca-Cola Company fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KOON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KOON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Coca-Cola Company için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KOON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KOON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

