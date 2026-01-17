Bugünkü Coca-Cola Company Fiyatı

Bugünkü Coca-Cola Company (KOON) fiyatı $ 71,16 olup, son 24 saatte % 18,60 değişim gösterdi. Mevcut KOON / USD dönüşüm oranı KOON başına $ 71,16 şeklindedir.

Coca-Cola Company, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,13M ile 1557. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 44,03K KOON şeklindedir. Son 24 saat içinde KOON, $ 60 (en düşük) ile $ 71,49 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 73,7394387321096 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 65,72100720931635 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%18,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 339,41K seviyesine ulaştı.

Coca-Cola Company (KOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1557 Piyasa Değeri $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Hacim (24 Sa) $ 339,41K$ 339,41K $ 339,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Dolaşım Arzı 44,03K 44,03K 44,03K Toplam Arz 44.034,09214186 44.034,09214186 44.034,09214186 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Coca-Cola Company piyasa değeri $ 3,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 339,41K. Dolaşımdaki KOON arzı 44,03K olup, toplam arzı 44034.09214186. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,13M.