ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için ADLUNAM INC fiyat tahminlerini alın. LUNAM fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

ADLUNAM INC fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,0069 $0,0069 $0,0069 +%0,87 USD Gerçek Tahmini ADLUNAM INC 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, ADLUNAM INC, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,0069 fiyatından işlem görebilir. 2026 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, ADLUNAM INC, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,007245 fiyatından işlem görebilir. 2027 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LUNAM için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,007607 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LUNAM için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,007987 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LUNAM için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,008386 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LUNAM için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,008806 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında ADLUNAM INC fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,014344 seviyesine ulaşabilir. 2050 için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında ADLUNAM INC fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,023365 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,0069 %0,00

2026 $ 0,007245 %5,00

2027 $ 0,007607 %10,25

2028 $ 0,007987 %15,76

2029 $ 0,008386 %21,55

2030 $ 0,008806 %27,63

2031 $ 0,009246 %34,01

2032 $ 0,009708 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,010194 %47,75

2034 $ 0,010704 %55,13

2035 $ 0,011239 %62,89

2036 $ 0,011801 %71,03

2037 $ 0,012391 %79,59

2038 $ 0,013010 %88,56

2039 $ 0,013661 %97,99

2040 $ 0,014344 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli ADLUNAM INC Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 0,0069 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 0,006900 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,006906 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,006928 %0,41 Bugün için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde LUNAM için öngörülen fiyat 0,0069$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LUNAM için yapılan fiyat tahmini 0,006900$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, LUNAM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,006906$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LUNAM için öngörülen fiyat 0,006928$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut ADLUNAM INC Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,0069$ 0,0069 $ 0,0069 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,87 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 38,19K$ 38,19K $ 38,19K Hacim (24 sa) -- En son LUNAM fiyatı $ 0,0069. 24 saatlik değişim oranı +%0,87 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 38,19K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LUNAM arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı LUNAM Fiyatını Görüntüle

ADLUNAM INC Fiyat Geçmişi ADLUNAM INC canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki ADLUNAM INC fiyatı 0,0069 USD'dir. Dolaşımdaki ADLUNAM INC(LUNAM) arzı 0,00 LUNAM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,01 $ -0,000100 $ 0,00714 $ 0,006783

7 Gün -%0,11 $ -0,000879 $ 0,0079 $ 0,00584

30 Gün -%0,31 $ -0,003100 $ 0,03 $ 0,00584 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, ADLUNAM INC fiyat hareketi -0,000100$ oldu ve -%0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, ADLUNAM INC en yüksek 0,0079$ ve en düşük 0,00584$ fiyatından işlem gördü ve -%0,11 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LUNAM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, ADLUNAM INC, -%0,31 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,003100$ oldu. Bu durum, LUNAM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam ADLUNAM INC fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam LUNAM Fiyat Geçmişini Görüntüle

ADLUNAM INC (LUNAM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? ADLUNAM INC Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LUNAM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, ADLUNAM INC için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LUNAM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının ADLUNAM INC fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LUNAM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LUNAM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak ADLUNAM INC için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LUNAM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LUNAM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

